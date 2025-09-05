מזג האוויר: הכבדה בעומס החום במהלך סוף השבוע, הקלה ביום ראשון

מזג האוויר: היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית.

בשבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותורגש ירידה קלה בטמפרטורות.

ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, ובהרים ובפנים הארץ תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום.

ביום שני – מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים – 17–33, תל אביב – 23–31, חיפה – 23–29, צפת – 21–32, קצרין – 20–35, טבריה – 22–38, נצרת – 21–33, עפולה – 21–36, בית שאן – 23–40, לוד – 21–33, אשדוד – 23–30, עין גדי – 25–37, באר שבע – 21–34, מצפה רמון – 20–33, אילת – 27–41.