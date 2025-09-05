דבר העובדים בארץ ישראל
יום שישי י"ב באלול תשפ"ה 05.09.25
מזג האוויר: הכבדה בעומס החום במהלך סוף השבוע, הקלה ביום ראשון

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. עומסי החום יתחזקו | מחר תורגש ירידה קלה, ובראשון תחול הקלה נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה

חוף הים בתל אביב (צילום: אבשלום ששוני, פלאש90)
עדכון אחרון: 05.09.2025 | 7:45
    מזג האוויר: היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית.

    בשבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותורגש ירידה קלה בטמפרטורות.

    ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, ובהרים ובפנים הארץ תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום.

    ביום שני – מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים – 17–33, תל אביב – 23–31, חיפה – 23–29, צפת – 21–32, קצרין – 20–35, טבריה – 22–38, נצרת – 21–33, עפולה – 21–36, בית שאן – 23–40, לוד – 21–33, אשדוד – 23–30, עין גדי – 25–37, באר שבע – 21–34, מצפה רמון – 20–33, אילת – 27–41.

