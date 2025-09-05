דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שישי י"ב באלול תשפ"ה 05.09.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.9°תל אביב
  • 24.9°ירושלים
  • 27.9°תל אביב
  • 26.8°חיפה
  • 27.7°אשדוד
  • 24.6°באר שבע
  • 30.7°אילת
  • 27.2°טבריה
  • 25.6°צפת
  • 28.0°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
חברה במלחמה

"נלחמתי בשביל המדינה, ועכשיו היא נלחמת בי": גל הריסות הבתים בשגב שלום נמשך

כוחות משטרה הרסו את ביתה ה-19 של משפחת אבן סעיד, לאחר שזו סירבה להריסה עצמית | בני המשפחה טוענים כי בידיהם שטרי בעלות, אך המדינה מקדמת בשטח שכונה חדשה שאליה אמורים לעבור | האב התנדב למילואים לאחר 7 באוקטובר ושירת 240 ימים

ישוב בדואי לא מוכר בפאתי שגב שלום שבנגב (צילום אילוסטרציה: shutterstock)
ישוב בדואי לא מוכר בפאתי שגב שלום שבנגב (צילום אילוסטרציה: shutterstock)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 05.09.2025 | 7:56
נושאים קשורים:

תנופת ההריסות מסביב לשגב שלום התחדשה בימים האחרונים עם הריסת בתי משפחת אבן סעיד. בחודש יולי, בעקבות מחאה רחבה, הודיעה רשות הבדואים לפיתוח הקרקע על תוכנית להקצות מגרשים חלופיים. העבודות החלו בחמישה אתרים ונועדו להכשיר כ-125 מגרשים ראשונים למעבר משפחות מהחלק המזרחי של הכפר עד לסיום פיתוח שכונת שגב שלום מערב.

לדברי אברהים אל-גריבי מוועד א־סר, בשבועות האחרונים נרשמה האטה בקצב העבודות: "מרבית הכלים הכבדים עזבו את המתחם לפני יותר משבועיים, ונותרו רק שמונה מחפרים ושופלים". מהמועצה לכפרים הלא מוכרים נמסר: "התחושה היא שרשות הבדואים איבדה מסיבה לא ברורה את המוטיבציה למלא את ההבטחות שלה לא לחזור על טעויות העבר. המסקנה היא שאין מנוס מחזרה למאבק הציבורי מעורר ההשראה מלפני שלושה חודשים".

אתמול (רביעי) הגיעו כוחות משטרה לשכונת המגורים של משפחת אבן סעיד, ממזרח לשגב שלום, והרסו את הבית ה-19 – לאחר ש-18 מהבתים נהרסו על ידי בני המשפחה עצמה. לטענת המשפחה, יש בידיה שטרי עסקאות רכש להוכחת בעלותה. בסמוך למתחם, על קרקע שחלקה בבעלות המשפחה, מפתחת המדינה את שכונה 7, שבה מתוכננות 283 יחידות דיור ואליה אמורים לעבור.

בני המשפחה חתמו עם רשות הבדואים על הסכם מעבר לשכונה החדשה, אך קיבלו צווי הריסה ופינוי מיידיים. "השכונה תהיה מוכנה רק בעוד שנה, והם לא נתנו לנו זמן", אמר אחד מבני המשפחה. "יש לי שני ילדים קטנים, ו־25 מילדי המשפחה לא התחילו עדיין את שנת הלימודים. נותרנו בשטח ללא קורת גג".

אבן סעיד עצמו, שהתנדב למילואים לאחר 7 באוקטובר ושירת 240 ימים, תיאר את תחושתיו: "אני נלחמתי בשביל המדינה ועכשיו המדינה נלחמת בי".

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!