"נלחמתי בשביל המדינה, ועכשיו היא נלחמת בי": גל הריסות הבתים בשגב שלום נמשך

תנופת ההריסות מסביב לשגב שלום התחדשה בימים האחרונים עם הריסת בתי משפחת אבן סעיד. בחודש יולי, בעקבות מחאה רחבה, הודיעה רשות הבדואים לפיתוח הקרקע על תוכנית להקצות מגרשים חלופיים. העבודות החלו בחמישה אתרים ונועדו להכשיר כ-125 מגרשים ראשונים למעבר משפחות מהחלק המזרחי של הכפר עד לסיום פיתוח שכונת שגב שלום מערב.

לדברי אברהים אל-גריבי מוועד א־סר, בשבועות האחרונים נרשמה האטה בקצב העבודות: "מרבית הכלים הכבדים עזבו את המתחם לפני יותר משבועיים, ונותרו רק שמונה מחפרים ושופלים". מהמועצה לכפרים הלא מוכרים נמסר: "התחושה היא שרשות הבדואים איבדה מסיבה לא ברורה את המוטיבציה למלא את ההבטחות שלה לא לחזור על טעויות העבר. המסקנה היא שאין מנוס מחזרה למאבק הציבורי מעורר ההשראה מלפני שלושה חודשים".

אתמול (רביעי) הגיעו כוחות משטרה לשכונת המגורים של משפחת אבן סעיד, ממזרח לשגב שלום, והרסו את הבית ה-19 – לאחר ש-18 מהבתים נהרסו על ידי בני המשפחה עצמה. לטענת המשפחה, יש בידיה שטרי עסקאות רכש להוכחת בעלותה. בסמוך למתחם, על קרקע שחלקה בבעלות המשפחה, מפתחת המדינה את שכונה 7, שבה מתוכננות 283 יחידות דיור ואליה אמורים לעבור.

בני המשפחה חתמו עם רשות הבדואים על הסכם מעבר לשכונה החדשה, אך קיבלו צווי הריסה ופינוי מיידיים. "השכונה תהיה מוכנה רק בעוד שנה, והם לא נתנו לנו זמן", אמר אחד מבני המשפחה. "יש לי שני ילדים קטנים, ו־25 מילדי המשפחה לא התחילו עדיין את שנת הלימודים. נותרנו בשטח ללא קורת גג".

אבן סעיד עצמו, שהתנדב למילואים לאחר 7 באוקטובר ושירת 240 ימים, תיאר את תחושתיו: "אני נלחמתי בשביל המדינה ועכשיו המדינה נלחמת בי".