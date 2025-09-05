צה"ל: חיסלנו בעזה פעיל במחלק הכספים של חמאס; כ"ץ: "ארגון הטרור יבין את המסר"

דובר צה"ל מסר הבוקר (שישי) כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ"ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה. במסגרת פעילות משותפת חוסל השבוע נור אלדין דבאבש, שפעל במחלקת הכספים של הזרוע הצבאית של חמאס.

בצה"ל ציינו כי במהלך המלחמה עסק דבאבש באיסוף ובהעברת עשרות מיליוני דולרים לזרוע הצבאית. "כספים אלו שימשו להתעצמות הזרוע הצבאית ולמימון פעילות צבאית של ארגון הטרור. הכספים אפשרו את המשך הלחימה ושרידות חמאס ברצועת עזה", נמסר.

במקביל, בצפון הרצועה כוחות אוגדה 99 פועלים לאיתור והשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. ביממה האחרונה השמידו הכוחות עמדות לשיגור טילי נ"ט, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות נוספות. בנוסף, כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח"ל חיסלו מספר מחבלים ששהו בסמוך למרחב הפעילות.

במרחב כפר ג'באליה ובפאתי העיר עזה פועלים כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי וחטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162. דובר צה"ל ציין כי הכוחות השמידו תשתיות טרור, חיסלו מחבלים ופעלו לטיהור זירות מטענים במרחב.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס להודעת חמאס השבוע על נכונות לעסקה כוללת ואמר: "חמאס ממשיך לאחז עיניים אך יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות – קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תהפוך לתואמת רפיח ובית חאנון. צה"ל נערך במלוא העוצמה".