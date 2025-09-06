דבר העובדים בארץ ישראל
יום שבת י"ג באלול תשפ"ה 06.09.25
histadrut
התחזית: חם מהרגיל לעונה, עומסי חום בצפון, במדבר יהודה ובים המלח

עומסי החום יימשכו עד שעות הערב, ואחריהם צפויה ירידה קלה בטמפרטורות | מחר צפויה התקררות נוספת

חוף בהרצליה (צילום: טל גל/פלאש90)
דבר
עדכון אחרון: 06.09.2025 | 6:40
נושאים קשורים:

    מזג אוויר חם מהרגיל לעונה צפוי היום (שבת) עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומסי חום יורגשו בעיקר בשעות הצוהריים והערב, ובהמשך היום תתחיל ירידה קלה בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה לרוב בהיר עד מעונן חלקית.

    מפת עומסי החום:

    • עומס חום קיצוני (התראה מוקדמת אדומה) צפוי בעמק בית שאן, בבקעת כנרות ובבקעת הירדן בין 12:00 ל-19:00.
    • עומס חום כבד (התראה מוקדמת כתומה) צפוי בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה בין 10:00 ל-21:00.
    • עומס חום בינוני (התראה מוקדמת צהובה) צפוי בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בעמק יזרעאל, בצפון מזרח השומרון, בצפון הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב והרי אילת בין 11:00 ל-19:00, ובשפלה ובדרום השפלה בין 12:00 ל-15:00.

    מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הקלה צפויה בעומסי החום. בשני צפוי מזג אוויר דומה: טמפרטורות ללא שינוי ניכר. בשלישי וברביעי הטמפרטורות יוסיפו להיות רגילות לעונה, נעים בבקרים וחמים בשעות הצוהריים, ללא אירועים חריגים צפויים.

    הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:
    תל אביב – 31-26
    ירושלים – 30-22
    חיפה – 29-24
    באר שבע – 32-22
    אשדוד – 30-23
    אשקלון – 30-23
    נתניה – 30-24
    פתח תקווה – 31-23
    אילת – 37-27
    טבריה – 35-26

