ג'ודו: כרם פרימו זכתה בארד באליפות אירופה עד גיל 21

הג'ודוקא כרם פרימו זכתה אתמול (שישי) במדליית הארד באליפות אירופה עד גיל 21, הנערכת בעיר ברטיסלבה בסלובקיה. זוהי המדליה השנייה של ישראל בתחרות, לאחר שביום חמישי זכתה היא-לי זקרויסקי במדליית הארד.

פרימו, המתחרה במשקל עד 63 ק"ג, חזרה לאחרונה מפציעה ממושכת והספיקה לזכות מאז בשתי מדליות זהב בתחרויות הסבב האירופי בליטא ובהונגריה. היא נחשבת לכישרון יוצא דופן, לאחר שכבר זכתה בעבר באליפויות אירופה עד גיל 19 ועד גיל 21, וסיימה במקום השני באליפות העולם עד גיל 21.

את יום הקרבות החלה פרימו בניצחון בעונשים על סלומי שטיינברונר הגרמנייה בסיבוב השני, לאחר מכן נוצחה ברבע הגמר בידי דוריה בוהורס הצרפתייה, שלא לחצה את ידה בסיום. בעקבות ההפסד נשרה לבית הניחומים שבו גברה ביתרון יוקו על סינאם אורוץ’ הטורקייה. בקרב על הארד התמודדה מול ג’לאנה ניסאביץ’ הסרבית שהשיגה יתרון ווזארי מוקדם. פרימו לא נכנעה, והשוותה עם ווזארי ובהמשך השיגה ווזארי שני, שהקנה לה את הניצחון.

ליהיא בוארון, שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 63 ק”ג, הפסידה בסיבוב הראשון לוויקטוריה מרטיננקו הרוסייה, המייצגת את האיגוד העולמי. טום בולוצ’ניק, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 73 ק”ג, החל את יום הקרבות בסיבוב השני עם ניצחון באיפון על קווינטין ואן דר ווין ההולנדי, אך נוצח לאחר מכן בידי נריק וארדינין השוודי. ראם זילברשטיין, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 81 ק”ג, החל את יום הקרבות עם ניצחון באיפון בסיבוב הראשון על יהואני הירבצ’ואו מבלארוס, אך לאחר מכן הפסיד לסימונה קובי האיטלקי.