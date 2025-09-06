דבר העובדים בארץ ישראל
יום שבת י"ג באלול תשפ"ה 06.09.25
החטופים והנעדרים

אחות החטוף שנרצח, בעצרת בירושלים: "מדינה נורמלית מתעדפת את חיי אזרחיה על נקמה"

המונים מוחים בירושלים, בתל אביב וברחבי הארץ בקריאה להסכם להשבת החטופים. שורדת השבי אילנה גריצווסקי בכיכר החטופים: "701 ימים הממשלה בוחרת במלחמות, באינטרסים, באדישות"

צעדת מחאה בירושלים בקריאה להשבת החטופים בהסכם (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
עדכון אחרון: 06.09.2025 | 20:34
    מטה המשפחות לשחרור החטופים עורך הערב (שבת) עצרת מחאה מרכזית בכיכר פריז בירושלים, לאחר עצרת נוספת בכיכר החטופים. זאת לצד עשרות הפגנות הערב ברחבי הארץ בקריאה להסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה.

    כרמית פלטי קציר, שאחיה אלעד קציר נרצח בשבי והובא לקבורה בישראל לאחר חילוצו במבצע צבאי: "חצי שנה אחרי שגופתו הוחזרה, אמי נפטרה. יש גבול למה שלב אנושי יכול לשאת. אחי נחטף בחיים וחזר בארון. הוא היה אמור לחזור אלינו בחיים ובהסכם כי זה מה שמדינה נורמלית עושה עבור אזרחיה. היא מגנה עליהם, ואם היא לא מצליחה להגן עליהם, היא מתעדפת את חייהם על פני נקמה באויב".

    אילנה גריצווסקי, ששוחררה מהשבי בנובמבר 2023 בהסכם עם חמאס ושבן זוגה מתן צנגאוקר עדיין חטוף, נשאה דברים בכיכר החטופים: "הממשלה הזו הבטיחה לנו ביטחון אבל 48 חטופים וחטופה עדיין שם, חיילים גיבורים עדיין מסכנים את עצמם. 701 ימים הממשלה בוחרת במלחמות, באינטרסים, באדישות – במקום בחיים של האנשים שלנו. אז אל תגידו לי ‘אנחנו עושים הכול’, כי אם הייתם עושים – הם כבר היו פה".

    "אני לא חיה את החיים שלי – אני חיה את השבי", סיפרה. "חמישים וחמישה ימים הייתי סגורה בחללים בלי חלון, בלי אור, לא יודעת מה השעה, אם זה יום או לילה, אם אשרוד את היום או אמות. ישבתי על רצפה קרה, בלי אוכל ומים, לועסת פירורים כדי לשכנע את עצמי שאני עוד בן אדם. אני רואה את מתן רעב, צמא, חלש. אני תוהה אם הוא זוכר איך נראה הים, השמש, הכלב שלנו. אני תוהה אם הוא זוכר איך אני נשמעת, מרגישה ונראית. אבל בזכות האנשים שפה איתי, יבוא יום – בו מתן וכל החטופים יחזרו, יום שבו אזכה בחיי מחדש".

    "כיבוש עזה מהווה סכנה מיידית וממשית ל־48 החטופים והחטופה, סכנת חיים וסכנת היעלמות", אמרה בעצרת אורנה נאטורה, אימו של החלל החטוף עומר נאטורה, "זו לא תחושת בטן, אלא קביעה חד משמעית של גורמי המקצוע. אנחנו ממשיכים להילחם על הזכות להתאבל".

    מטה המשפחות להחזרת החטופים: "יש כעת מתווה להסכם על השולחן להשבת כל החטופים ולסיום המלחמה. לצערנו הרב נתניהו ממשיך בניסיונות לטרפד אותו בשל שיקולים פוליטיים, בניגוד מוחלט לרצון העם, ולהמלצות מערכת הביטחון. רק בכוחו של העם לשים סוף לסיוט המתמשך הזה".

