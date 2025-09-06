המונים מחו בירושלים ובת"א, אחות החטוף שנרצח: "מדינה נורמלית מתעדפת חיים על נקמה"

מטה המשפחות לשחרור החטופים ערך הערב (שבת) עצרת מחאה מרכזית בכיכר פריז בירושלים, לאחר עצרת נוספת בכיכר החטופים.

שידור ישיר – עצרת ירושלים https://t.co/9k9dqXhNsf — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) September 6, 2025

לצד העצרות המרכזיות נערכו הפגנות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ בקריאה להסכם לשחרור החטופים. במהלך הערב מטה המשפחות קרא לראש הממשלה להוציא מיד משלחת מו״מ לשיחות על סיום המלחמה והשבת כל החטופים והחטופה: "חלפו כבר שלושה שבועות וישראל טרם השיבה לתשובת חמאס המעודכנת למתווכות. דורשים שממשלת ישראל תקבל את ההסכם המונח על השולחן, שחמאס כבר השיב לו בחיוב".

ענת אנגרסט, אימו של החטוף מתן אנגרסט, חשפה בנאום בעצרת בירושלים קטע משיחה שערך איתה נציג צה"ל, בהקשר להרחבת הלחימה בעיר עזה. ״זה אומר שהסיכון כבר עלה בימים האחרונים כתוצאה מהפעילויות של צה״ל טרום התמרון", נשמע הקצין אומר, "והוא במגמה של סיכון גובר מול העצמת התמרון".

כרמית פלטי קציר, שאחיה אלעד קציר נרצח בשבי והובא לקבורה בישראל לאחר חילוצו במבצע צבאי', נשאה דברים בעצרת בירושלים. "חצי שנה אחרי שגופתו של אלעד הוחזרה, אמי נפטרה. יש גבול למה שלב אנושי יכול לשאת. אחי נחטף בחיים וחזר בארון. הוא היה אמור לחזור אלינו בחיים ובהסכם כי זה מה שמדינה נורמלית עושה עבור אזרחיה. היא מגנה עליהם, ואם היא לא מצליחה להגן עליהם, היא מתעדפת את חייהם על פני נקמה באויב".

עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר, נאמה אף היא בירושלים, אחרי שבשבוע שעבר הודיעה שתפסיק את ההפגנות ליד שער בגין של הקריה כדי למנוע פיצול של המחאה. היא פנתה לבנה על הבמה בכיכר פריז: "מתן שלי, אני רוצה שתשמע את עם ישראל שיוצא להילחם עליך, ולהחזיר את כולכם הביתה". לדבריה, "המלחמה בעזה שמנהל נתניהו היא לא מלחמה למיטוט חמאס, היא מלחמה למיטוט החברה הישראלית".

חבר הכנסת גלעד קריב (הדמוקרטים) התעמת עם קצין משטרה בהפגנה בירושלים, לאחר שנעצרו בה מפגין, כשבמהלך הוויכוח השוטר קרא לעברו: "אתה מבייש את הכנסת". קריב שיתף תיעוד של 'הארץ' מהעימות, וצייץ ברשת X: "ככה נראים קציני משטרה שפועלים מתוך חנופה לשר ולא מתוך הגנה על הזכויות והאינטרסים של הציבור הישראלי". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "בושה וחרפה שקריב פורע חוק ומשתלח בקצין משטרה מוערך ומקצוען. אפנה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה שיזהיר את קריב".

ככה נראים קציני משטרה שפועלים מתוך חנופה לשר ולא מתוך הגנה על הזכויות והאינטרסים של הציבור הישראלי https://t.co/kCsHpST3oV — גלעד קריב (@KarivGilad) September 6, 2025

שורדת השבי: "הממשלה בוחרת במלחמות, באינטרסים, באדישות"

אילנה גריצווסקי, ששוחררה מהשבי בנובמבר 2023 בהסכם עם חמאס ושבן זוגה מתן צנגאוקר עדיין חטוף, נשאה דברים בכיכר החטופים: "הממשלה הזו הבטיחה לנו ביטחון אבל 48 חטופים וחטופה עדיין שם, חיילים גיבורים עדיין מסכנים את עצמם. 701 ימים הממשלה בוחרת במלחמות, באינטרסים, באדישות – במקום בחיים של האנשים שלנו. אז אל תגידו לי ‘אנחנו עושים הכול’, כי אם הייתם עושים – הם כבר היו פה".

"אני לא חיה את החיים שלי – אני חיה את השבי", סיפרה. "חמישים וחמישה ימים הייתי סגורה בחללים בלי חלון, בלי אור, לא יודעת מה השעה, אם זה יום או לילה, אם אשרוד את היום או אמות. ישבתי על רצפה קרה, בלי אוכל ומים, לועסת פירורים כדי לשכנע את עצמי שאני עוד בן אדם. אני רואה את מתן רעב, צמא, חלש. אני תוהה אם הוא זוכר איך נראה הים, השמש, הכלב שלנו. אני תוהה אם הוא זוכר איך אני נשמעת, מרגישה ונראית. אבל בזכות האנשים שפה איתי, יבוא יום – בו מתן וכל החטופים יחזרו, יום שבו אזכה בחיי מחדש".

שידור ישיר – עצרת תל אביב https://t.co/3V8X9gDEFc — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) September 6, 2025

"כיבוש עזה מהווה סכנה מיידית וממשית ל־48 החטופים והחטופה, סכנת חיים וסכנת היעלמות", אמרה בכיכר החטופים אורנה נאטורה, אימו של החלל החטוף עומר נאטורה, "זו לא תחושת בטן, אלא קביעה חד משמעית של גורמי המקצוע. אנחנו ממשיכים להילחם על הזכות להתאבל".

שורד השבי יאיר הורן, שאחיו איתן הורן עדיין בעזה, נשא דברים בעצרת המחאה השבועית בכרמי גת, השכונה בקריית גת שבה גרים מפונים קיבוץ ניר עוז. "אתמול באחת בלילה היה פיצוץ אדיר. חזק. ואני התעוררתי והדבר הראשון שעבר לי בראש היה הלואי שאחי בסדר. אני מרגיש שלאף אחד לא אכפת, שזה בסדר להקריב את אחי, זו ההרגשה".