דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שבת י"ג באלול תשפ"ה 06.09.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.0°תל אביב
  • 21.9°ירושלים
  • 27.0°תל אביב
  • 25.8°חיפה
  • 27.7°אשדוד
  • 25.4°באר שבע
  • 33.0°אילת
  • 27.1°טבריה
  • 20.1°צפת
  • 26.8°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
בארץ

ליקוי ירח מלא ייראה בישראל: אלו הזמנים ומוקדי הצפייה

ליקוי הירח המלא יהיה הראשון שנראה בישראל מאז 2018, השני השנה בעולם והראשון שמוקדו באסיה

ליקוי ירח מלא בירושלים, יולי 2018 (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
ליקוי ירח מלא בירושלים, יולי 2018 (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
נוי קוגמן
נוי קוגמן
עורך
צרו קשר עם המערכת:
סוכנות הידיעות AP
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 06.09.2025 | 19:30
נושאים קשורים:

ליקוי ירח מלא ייראה מעל ישראל מחר (ראשון) בערב, לראשונה מאז יולי 2018.

צילו של כדור הארץ יסתיר את הירח, והוא ייצבע באדום כהה, כשכדור הארץ יימצא בקו שבין הירח לבין השמש. הצבע האדום נובע מכך שקרני שמש אדומות, בעלות אורכי גל ארוכים יותר, הן אלו שמצליחות "לעבור" את האטמוספירה של כדור הארץ ולהגיע בכל זאת לירח.

ליקוי הירח יתחיל ב-19:27 ויסתיים ב-22:56. ליקוי הירח המלא, כלומר הזמן שבו הירח כולו "ייצבע", ייראה בין השעות 20:30 ל-21:52, כששיאו יהיה בשעה 21:11.

ליקוי הירח המלא בישראל – מתי? באיזה כיוון? ובאיזה גובה?מוזמנים להשתמש ולהפיץ! ????אם רוצים להדפיס את זה, הכנתי גם גרסאות להדפסה:https://www.facebook.com/howastar/posts/1354110526723204

Posted by ‎איך זה שכוכב‎ on Saturday, August 30, 2025

זהו ליקוי הירח השני השנה בעולם, אך קודמו, במרץ, נראה בעיקר ביבשת אמריקה. הפעם ליקוי הירח מלא ייראה ברחבי אסיה, מערב הסעודית עד הפיליפינים; באוקיינוס הארקטי; באנטארקטיקה; בחלקים ממזרח אפריקה; ובחלק הדרומי של אוסטרליה.

בניגוד לליקוי חמה, בליקוי ירח ניתן לצפות בעין חשופה ללא חשש. תצפיות מאורגנות ייערכו בעשרות מוקדים בישראל, ממרכז החלל בקריית שמונה עד פארק תמנע בערבה הדרומית, ודרך הפארק הלאומי רמת גן, פלנטריום נתניה ועוד.

למפת מוקדי צפייה בליקוי הירח

לאחר הליקוי הנוכחי, ליקוי ירח מלא ייראה בפעם הבאה בישראל רק ב-31 בדצמבר 2028.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!