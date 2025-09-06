ליקוי ירח מלא ייראה בישראל: אלו הזמנים ומוקדי הצפייה

ליקוי ירח מלא ייראה מעל ישראל מחר (ראשון) בערב, לראשונה מאז יולי 2018.

צילו של כדור הארץ יסתיר את הירח, והוא ייצבע באדום כהה, כשכדור הארץ יימצא בקו שבין הירח לבין השמש. הצבע האדום נובע מכך שקרני שמש אדומות, בעלות אורכי גל ארוכים יותר, הן אלו שמצליחות "לעבור" את האטמוספירה של כדור הארץ ולהגיע בכל זאת לירח.

ליקוי הירח יתחיל ב-19:27 ויסתיים ב-22:56. ליקוי הירח המלא, כלומר הזמן שבו הירח כולו "ייצבע", ייראה בין השעות 20:30 ל-21:52, כששיאו יהיה בשעה 21:11.

זהו ליקוי הירח השני השנה בעולם, אך קודמו, במרץ, נראה בעיקר ביבשת אמריקה. הפעם ליקוי הירח מלא ייראה ברחבי אסיה, מערב הסעודית עד הפיליפינים; באוקיינוס הארקטי; באנטארקטיקה; בחלקים ממזרח אפריקה; ובחלק הדרומי של אוסטרליה.

בניגוד לליקוי חמה, בליקוי ירח ניתן לצפות בעין חשופה ללא חשש. תצפיות מאורגנות ייערכו בעשרות מוקדים בישראל, ממרכז החלל בקריית שמונה עד פארק תמנע בערבה הדרומית, ודרך הפארק הלאומי רמת גן, פלנטריום נתניה ועוד.

לאחר הליקוי הנוכחי, ליקוי ירח מלא ייראה בפעם הבאה בישראל רק ב-31 בדצמבר 2028.