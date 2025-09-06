11 עובדים נפצעו בשבוע החולף בתאונות עבודה, בהם ארבעה קשה

השבוע נפצעו 11 עובדים בתאונות עבודה מהם ארבעה באורח קשה. מאז תחילת השנה, 55 עובדים נהרגו בתאונות עבודה בהם 29 בענף הבניין.

ביום ראשון עובד בן 32 נפל ממשאית במהלך עבודתו ברחוב האורגים באשדוד. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגב. עובד כבן 40 נפל מסולם מגובה של כשלושה מטרים במהלך עבודתו ברחוב הנרייטה סאלד בבת ים. הוא פונה לבית החולים וולפסון במצב בינוני, עם חבלות בגב ובגפיים.

ביום שני עובד בן 66 נפל מסולם במהלך עבודתו ברחוב השלושה בזיתן. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלת ראש. עובד זר, אזרח סין כבן 50, נפגע ממשאית שהתהפכה במהלך עבודתו באתר בנייה בסמוך לאזור תעשייה ניר צבי. הוא פונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב קשה, מחוסר הכרה, עם חבלה רב מערכתית.

ביום שלישי עובד כבן 60 נפצע במהלך עבודתו באזור תעשייה סמוך לריינה, לאחר שנכווה במהלך ריתוך. הוא פונה לבית החולים רמב"ם במצב קשה, עם כוויות בפלג גופו העליון.

ביום רביעי עובד כבן 50 נפל מגובה במהלך עבודת שיפוצים בשדרות ששת הימים בכפר סבא. הוא פונה לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות בראש ובבטן. עובד כבן 30 נפל מגובה של כ-10 מטרים באתר בנייה בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב"ם במצב קשה, מעורפל הכרה עם חבלה רב מערכתית.

ביום חמישי עובד בן 32 נפל מסולם במהלך עבודתו ברחוב לח"י בבני ברק. הוא פונה לבית החולים איכילוב במצב קשה, עם חבלת ראש. עובד כבן 30 נפצע במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב במצב בינוני, עם חבלות בגפיים עליונות. בנוסף, עובד בן 46 נפל מגובה כתשעה מטרים באתר בנייה ברחוב יהודה ארזי בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם חבלות.

ביום שישי עובד בן 63 נפגע ממלגזה במהלך עבודתו במפעל באזור התעשייה בקרית גת. הוא פונה לבית החולים ברזילי במצב בינוני עם חבלות באגן ובגפיים.