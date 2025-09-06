דבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

עובדי בתי המשפט בצעדים ארגוניים: "פגיעה מתמשכת בתנאי העבודה והשכר"

פתיחת שנת המשפט צפויה להתעכב בשל צעדי העובדים, שמגיעים על רקע מבוי סתום במו"מ להסכם קיבוצי | לפי ההסתדרות, הנהלת בתי המשפט מקדמת שינויים חד צדדיים לרעת בעובדים, והמדינה נסוגה מהסכמות שכבר הושגו

אולם בית משפט בירושלים (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
עדכון אחרון: 06.09.2025 | 22:37
עובדי בתי המשפט ייפתחו בצעדים ארגוניים החל ממחר (ראשון), על רקע התארכות המשא ומתן בנושא לשיפור תנאי השכר והשירות. ההסתדרות טוענת שהנהלת בתי המשפט מקדמת שינויים חד צדדיים בתנאי העובדים.
הצעדים הארגוניים צפויים לעכב את פתיחת שנת המשפט. פגרת הקיץ, שהחלה ב-21 ביולי, הסתיימה בחמישי האחרון (4 בספטמבר), כך שהשבוע שנפתח מחר היה אמור להיות שבוע הדיונים הראשון.
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי אמר במכתב לעובדים שהנהלת מערכת בתי המשפט ואגף הממונה על השכר באוצר לא הציעו תשובות לסוגיות שהעלו ההסתדרות ונציגות העובדים, גם בדיון שנערך בנושא ביום רביעי האחרון. "הייתה ציפייה רבה לסיים את ההסכם בטרם פתיחת שנת בתי המשפט, על מנת שהעובדים יקבלו את המגיע להם בטרם החגים", כתב אלקלעי. לדבריו, כבר נקבעו כבר מספר מועדים לסיום המו"מ ולחתימה על הסכם קיבוצי, אולם אלו נדחו פעם אחר פעם לאחר שהמדינה חזרה בה מההסכמות שהושגו".
אלקלעי קרא להנהלת מערכת בתי המשפט ולממונה על השכר לשוב למשא ומתן בתום לב ובנפש חפצה, ולהימנע מצעדים חד צדדיים. "טובת המדינה והארגון תמיד היו לנגד עיני העובדות והעובדים, אך משעה שיש זלזול מתמשך ועיכובים מיותרים לרבות חוסר תום לב מובהק במשא ומתן, אין ברירה אלא לנקוט בצעדים ארגוניים על המשתמע מכך".
גם יו"ר הועד הארצי של עובדי בתי המשפט הדס אוחיון שלחה מכתב לעובדים, וטענה כי הצעדים הארגוניים מתבקשים "על רקע הזלזול והסחבת שאנו חווים בדרך לחתימה על ההסכם המיוחל, והפגיעה המתמשכת בתנאי עבודתנו ושכרנו". היא הוסיפה: "לצערנו כל הניסיונות שנעשו עלו בתוהו. הוועד הארצי עשה כל שביכולתו, שיפר תהליכי עבודה, התגמש, דיבר בשפה עניינית ושיתופית. בכל פעם מחדש, ברגע האמת – חזרו מההבנות שהושגו. באנו בלב פתוח, בנפש חפצה. אך בצד השני, לא – ולא נותרה בידינו ברירה. הגיעה העת לזעוק – ולדרוש את שמגיע לנו!"
