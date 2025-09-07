מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במקביל צפויה הקלה בעומסי החום. הלילה יהיה מעונן חלקית.

מחר תימשך המגמה: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף ובצפון הארץ.

ביום שלישי לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר, והוא יישאר מעונן חלקית. ביום רביעי ייעשה מעונן חלקית עד בהיר, גם אז ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19–29, תל אביב–יפו 27–29, חיפה 23–29, עפולה 22–34, קצרין 20–32, אשדוד 24–30, אשקלון 24–29, באר שבע 22–31, מצפה רמון 17–29, אילת 27–37.