חשד לרצח בכפר יאסיף: מחמוד סמיר ח'טיב ממג'ד אל-כרום נדקר למוות במסיבה

מחמוד סמיר ח'טיב, תושב מג'ד אל-כרום בן 41, נדקר אמש (שבת) למוות במהלך מסיבה שהתקיימה בחורשה סמוך לכפר יאסיף. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי, אך צוותי מד"א אלחיאן קבעו את מותו בזירה.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות הרצח. לפי אתר PANET, תחנת הגליל המערבי חוקרת את האירוע כעבירת רצח.

לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, ח'טיב הוא הקורבן ה-177 בחברה הערבית שנרצח מתחילת 2025 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. בין הקורבנות – 18 נשים ושלושה קטינים מתחת לגיל 18.

175 מהנרצחים היו אזרחים ושניים תושבים, ו-150 מהם נורו למוות. 86 מהקורבנות היו בני 30 ומטה – עדות להיקף הפגיעה בצעירים.