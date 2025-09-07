דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון י"ד באלול תשפ"ה 07.09.25
histadrut
משפט ופלילים

חשד לרצח בכפר יאסיף: מחמוד סמיר ח'טיב ממג'ד אל-כרום נדקר למוות במסיבה

מחמוד סמיר ח'טיב, בן 41 ממג'ד אל-כרום, נרצח לאחר שנדקר במהלך מסיבה בחורשה סמוך לכפר יאסיף | צוותי מד"א אלחיאן נאלצו לקבוע את מותו במקום | מאז תחילת השנה נרצחו 177 ערבים בנסיבות פליליות, בהם 18 נשים ושלושה קטינים

מחמוד סמיר ח'טיב (צילום: השימוש נעשה בהתאם להוראות סעיף 27'א' לחוק זכויות יוצרים)
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
עדכון אחרון: 07.09.2025 | 10:02
נושאים קשורים:

מחמוד סמיר ח'טיב, תושב מג'ד אל-כרום בן 41, נדקר אמש (שבת) למוות במהלך מסיבה שהתקיימה בחורשה סמוך לכפר יאסיף. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי, אך צוותי מד"א אלחיאן קבעו את מותו בזירה.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות הרצח. לפי אתר PANET, תחנת הגליל המערבי חוקרת את האירוע כעבירת רצח.

לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, ח'טיב הוא הקורבן ה-177 בחברה הערבית שנרצח מתחילת 2025 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. בין הקורבנות – 18 נשים ושלושה קטינים מתחת לגיל 18.

175 מהנרצחים היו אזרחים ושניים תושבים, ו-150 מהם נורו למוות. 86 מהקורבנות היו בני 30 ומטה – עדות להיקף הפגיעה בצעירים.

תגיות:
