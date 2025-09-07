תוקם ועדה ציבורית לשיפור המענה הלאומי לפצועי צה"ל; הערכה: 50 אלף מתמודדי נפש עד 2028

על רקע הגידול במספר הפצועים במלחמת חרבות ברזל, הודיעו היום (ראשון) שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הקמת ועדה ציבורית משותפת שתבחן דרכים להרחיב את המענה הלאומי לפצועי צה"ל וכוחות הביטחון. ההערכות באגף השיקום מצביעות על כך שעד שנת 2028 יטופלו בו כ־100 אלף פצועים – בהם כ־50 אלף פצועי נפש – נתון המצביע על קצב הגידול המהיר ביותר בתולדות מלחמות ישראל.

הוועדה החדשה, שתפעל בשיתוף אגף השיקום, צה"ל, נציגי משרד האוצר וארגון נכי צה"ל, תתמקד בשיפור תהליכי השיקום הרפואי והנפשי, בליווי אישי וקהילתי ובשילוב בתעסוקה. כמו כן היא תבחן את מבנה התגמולים, תקל בבירוקרטיה ותגדיר אחריות משותפת למשרדי הממשלה, למגזר העסקי ולחברה האזרחית. בראש הוועדה יעמוד פרופ' שלמה מור יוסף, ולצידו פרופ' יצחק שפירא כסגן, לצד נציגי ממשלה ומומחים בתחום בריאות הנפש.

בין סמכויות הוועדה: בחינת תהליכי ההכרה כנכי צה"ל וייעולם, הרחבת מערך התמיכה בבני המשפחות, הקצאת משאבים ייעודיים ובחינת מבנים ארגוניים שיתנו מענה הולם למציאות שנוצרה. "פצועי ופצועות צה"ל הם שליחי הציבור של כולנו", אמר שר הביטחון כ"ץ. "החובה הלאומית היא להבטיח להם שיקום מלא, ללוות אותם ולתמוך בהם לאורך כל הדרך. ההחלטה נובעת מהבנה עמוקה של מחירי המלחמה ושל הצורך ההולך וגדל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "פצועי ופצועות צה"ל הם שליחי הציבור של כולנו, והחובה הלאומית היא להבטיח להם שיקום מלא, ללוות אותם ולתמוך בהם לאורך כל הדרך. ההחלטה על הקמת הוועדה הציבורית נובעת מהבנה עמוקה של מחירי המלחמה ושל הצורך ההולך וגדל, והיא נועדה להרחיב את המענים ולתת מענה אמיתי – רפואי, רגשי ותעסוקתי – מתוך אחריות מוסרית וחברתית למדינה כולה. לא נשאיר אף אחד מאחור".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "חובתנו כלפי פצועי צה"ל היא מוחלטת, הם חוד החנית הערכי של עם ישראל, והאחריות שלנו היא להעניק להם את הטיפול, השיקום והליווי הטובים ביותר בלי בירוקרטיה מיותרת ובלי עיכובים. המהלך להקמת הוועדה הוא צעד משמעותי בדרך ליצירת מענה לאומי מקיף, מותאם למציאות החדשה, אשר ישלב את כל זרועות המדינה יחד. נבטיח שהתקציבים והמשאבים הנדרשים יועמדו לרשותם, כדי שכל לוחם ולוחמת שפצעו את גופם ונפשם למען כולנו יוכלו להשתקם, לחזור לחיים מלאים ולהשתלב בחברה ובתעסוקה באופן המיטיב ביותר".