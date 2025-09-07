ראש ממשלת יפן שיגרו אישיבה הודיע על התפטרותו

ראש ממשלת יפן, שיגרו אישיבה, החליט להתפטר כדי למנוע פילוג בתוך המפלגה הליברלית-דמוקרטית השלטת, כך דווחה הבוקר (ראשון) רשת השידור היפנית (NHK).

התפטרותו של אישיבה, פחות משנה לאחר שנכנס לתפקיד, מגיעה לאחר שהקואליציה בראשותו איבדה את הרוב בבחירות לשני בתי הפרלמנט מאז שעלתה לשלטון בשנה שעברה. במפלגתו מואשם אישיבה בכישלונות בבחירות לבתי הנבחרים, זאת על רקע זעם ציבורי של תושבי יפן על עליית יוקר המחיה.

המפלגה הליברלית-דמוקרטית צפויה להחליט מחר אם לקיים בחירות בזק לראשות המפלגה. ממשלתו של אישיבה הגיעה להסכם סחר חדש עם וושינגטון בשבוע שעבר.

נסיך ראשון הגיע לבגרות מזה 40 שנה

הנסיך היפני היסאהיטו הוא הגבר הראשון בבית המלוכה היפני שהגיע לבגרות מזה 40 שנה. אנשים רבים ביפן חוששים שהוא עלול להיות האחרון. אתמול נערך בארמון הקיסרי של טוקיו טקס להכרה רשמית בהיסאהיטו כמבוגר.

היסאהיטו הוא השני בתור לכס המלוכה של יפן – הממלכה העתיקה ביותר בעולם – וסביר להניח שהוא יתמנה לקיסר יפן ביום מן הימים, תפקיד סמלי בעיקרו. אחריו, לעומת זאת, לא נותר איש שיכול לרשת את כס המלוכה הסגורה לגברים בלבד.

קולות רבים ביפן קוראים למשפחה הקיסרית לבטל פסיקה מהמאה ה-19 האוסרת על נשים בנות משפחת המלוכה לרשת את כס המלכות.

כאמור, הנסיך היסאהיטו הוא הגבר הראשון שמגיע לבגרות מזה 40 שנים, וכרגע אין לו יורש אפשרי – דבר שמאיים על עתיד בית המלוכה היפני.