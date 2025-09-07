טראמפ מאיים בהפעלת המשמר הלאומי בשיקגו כחלק מהמאבק במהגרים הבלתי חוקיים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אמש (שבת) איום אפוקליפטי על שיקגו – העיר השלישית בגודלה בארצות הברית – כחלק ממאבקו במהגרים בלתי חוקיים ובפשיעה בערים שבשליטת הדמוקרטים. ברשומה שהעלה ברשת Truth Social שבבעלותו כתב: "שיקגו הולכת לגלות למה הוא נקרא משרד המ-ל-ח-מ-ה", על רקע ההכרזה שמשרד ההגנה האמריקני ייקרא מעתה משרד המלחמה.

בהמשך כתב טראמפ: "אני אוהב את ריח הגירושים על הבוקר", רפרנס למשפט המפורסם מהסרט "אפוקליפסה עכשיו" (פרנסיס פורד קופולה, 1979). לצד הדברים צורפה תמונה שהופקה בבינה מלאכותית ובה נראה טראמפ בתלבושת שריף, על רקע שיקגו עולה בלהבות וחמישה מסוקי קרב חולפים מעליה. על כרזת התמונה הופיע הכיתוב "Chipocalypse Now" – "שיקגוליפסה עכשיו".

טראמפ הכריז כי בכוונתו לשלוח את חיילי המשמר הלאומי לעיר, שבה שיעור מעשי הרצח מהגבוהים בארצות הברית. לדבריו, שיקגו הפכה ל"גיהינום" בשל הפשיעה. הוא האשים בכך את ראש העיר הפרוגרסיבי ברנדון ג'ונסון ואת מושל אילינוי ג'יי בי פריצקר. המבצע הצפוי בעיר, כך לפי טראמפ, יהיה דומה לזה שביצע בלוס אנג'לס לפני שלושה חודשים ובוושינגטון הבירה בחודש שעבר.

עם זאת, צוין כי בית משפט פדרלי פסק בשבוע שעבר שהממשל השתמש באופן בלתי חוקי בכ-5,000 חיילים ששלח לדרום קליפורניה לאכיפת חוק מקומית, וגם בבירה הוגשה נגדו עתירה. חרף ההחלטה, טראמפ ממשיך לאיים על ערים נוספות בהן בולטימור וניו אורלינס, אך הדגיש כי יעדיף לעשות זאת בהסכמת המושלים וראשי הערים.

מושל אילינוי פריצקר הגיב ברשת X: "נשיא ארה"ב מאיים לצאת למלחמה נגד עיר אמריקנית. זו לא בדיחה. זה לא נורמלי. טראמפ הוא לא שליט חזק, הוא אדם פחדן. אילינוי לא תורתע מאדם ששואף להיות דיקטטור". חבר בית הנבחרים מייק קויגלי, דמוקרט מאילינוי, הוסיף: "ככה מדבר רודן אמיתי".

בעיריית שיקגו מסרו כי הם נערכים לאפשרות שהממשל הפדרלי ישלח לעיר כוחות שיטור מתוגברים, בהם סוכני הגירה, עוד לפני המהלך הדרמטי של הפעלת המשמר הלאומי. לפי דיווחי סוכנות הידיעות AP, פרשנים פוליטיים מעריכים כי טראמפ מנצל את הקרע מול הדמוקרטים בנושא הפשיעה כדי למשוך בוחרים לקראת בחירות האמצע שייערכו בעוד כ-14 חודשים.

במקביל, דווח בניו יורק טיימס כי הממשל האמריקני החל במבצע אכיפה רחב נגד מהגרים ללא תיעוד במדינת מסצ'וסטס, באמצעות רשות ההגירה ICE. לפי הדיווח, המבצע שנמשך כמה שבועות נקרא "פטריוט 2.0", עדכון למבצע שהתקיים במאי האחרון והוביל למעצרם של כ-1,500 בני אדם באזור מטרופולין בוסטון.

במשרד לביטחון המולדת, האחראי על ICE, מסרו: "אנחנו עוצרים את הגרועים שבפושעים הזרים שנמצאים במדינה". בהודעה הוזהרו מהגרים בלתי חוקיים כי "אם אתם מגיעים לארצנו ומפירים את החוק אנחנו נרדוף אתכם, נעצור אתכם ונגרש אתכם – ואתם לעולם לא תחזרו".