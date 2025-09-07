דו"ח חדש על בנות זוג של משרתי מילואים: פגיעה בלימודים של כמחציתן

25% מבנות הזוג השכירות של המילואימניקים ו-73% מהעצמאיות נפגעו תעסוקתית, כך עולה מנתונים שפרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). ל-34% ממשפחות המשרתים נגרם קושי כלכלי בעקבות שירות המילואים.

שיעור התעסוקה בקרב בני ובנות הזוג של המילואימניקים עמד על 80% ערב 7 באוקטובר 2023, ו-10% מהן לא עבדו. כיום עובדות 76% מהן ו-14% אינן עובדות. שיעור העצמאיות נותר 10%, אולם בקרב אלה שהיו עצמאיות עוד טרם המלחמה חמישית שינו את מצבן התעסוקתי: 12% מועסקות כיום כשכירות ו-8% אינן עובדות. כרבע מהשכירות שדיווחו על פגיעה במעמדן התעסוקתי, וכ-30% דיווחו על ירידה בשכרן.

הפגיעה התעסוקתית בקרב בנות זוג של משרתים בזרוע היבשה גבוהה יותר מאשר בזרועות צה"ל האחרות בכל המדדים שנבדקו: 77% מהעצמאיות שבן זוגן משרת בזרוע היבשה דיווחו על פגיעה בעסק, לעומת 70% בזרוע האוויר או הים ו-67% בזרועות האחרות. 34% מהשכירות שבן זוגן משרת בזרוע היבשה נפגעו בשכרן ו-28% מהן נפגעו במצבן התעסוקתי. בקרב בנות הזוג של זרוע היבשה דיווחו 37% מבנות הזוג גם על קשיים כלכליים בעקבות שירות המילואים, שיעור גבוה מיתר זרועות השירות – 26% באוויר ובים.

מטבע הדברים, הפגיעה שכיחה יותר ככל שמספר ימי המילואים גבוה יותר: 28% מהמשפחות של משרתי מילואים ששירתו עד 50 יום נפגעו, וכן 34% מהמשפחות של משרתי מילואים ששירתו 150-100 יום, ו-38% מהמשפחות של המשרתים 250 יום ויותר.

נוסף על הנתונים על מצבן הכלכלי של נשות המילואים, פרסמה הלמ"ס גם נתונים על לימודיהם האקדמיים של משרתי מילואים סטודנטים ושל בנות זוגם. בקרב משרתי המילואים אחוז המבטלים את הרשמתם לתואר ראשון היה נמוך מאחוז הסטודנטים שאינם משרתים במילואים – 11.6% לעומת 14.4%. עם זאת, בקרב משרתים ששירתו יותר מ-150 יום, שיעור הביטול היה מעט גבוה יותר ועמד על 12.4%. שיעור מסיימי התואר הראשון בתשפ"ד בזמן התקני (שלוש או ארבע שנים מתחילת הלימודים לתואר) בקרב סטודנטים משרתי מילואים גבוה אף הוא יותר מאשר בקרב יתר הסטודנטים – 63% לעומת 59%.

עם זאת, בקרב בנות הזוג של משרתי המילואים, ש-15% מהן סטודנטיות, כמחצית דיווחו על פגיעה בציונים וכ-29% דיווחו כי שירות המילואים של בן הזוג גרם להן לדחות קורסים. 8% מהן הפסיקו את לימודיהן בעקבות שירות המילואים של בן הזוג. ל-45% מבנות הזוג של המילואימניקים ניתנו הקלות מהמוסד האקדמי שבו למדו. אצל כשליש מהסטודנטיות שירות המילואים של בן הזוג לא גרם לפגיעה בלימודים.

שר החינוך ויו"ר המל"ג יואב קיש: "הנתונים שפורסמו היום הם תעודת כבוד לסטודנטים המשרתים במילואים ולאקדמיה כולה. למרות האתגרים הרבים, הם הוכיחו התמדה ונחישות ומסיימים את לימודיהם בשיעורים גבוהים יותר מכלל הסטודנטים. מחובתנו להמשיך לעמוד לצידם ולוודא שמי שתורם יותר למדינה יקבל גם את התמיכה הרחבה ביותר באקדמיה – בהתאמות לימודיות, בליווי אישי ובכלים להצלחה. הערכה מיוחדת מגיעה גם למשפחות ולבני ובנות הזוג. הם עוגן שמאפשר להם להמשיך לתרום למדינה וגם להמשיך להצליח בלימודיהם. נמשיך לפעול כדי לוודא שהמילואימניקים שלנו יקבלו את הטוב ביותר".

יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (הוות"ת), פרופ' עמי מויאל: "הסטודנטים והסטודנטיות שלנו המשרתים במילואים הוכיחו נחישות יוצאת דופן, הן בתרומתם לביטחון המדינה והן במסירותם ללימודיהם למען עתידם האקדמי והמקצועי. הנתונים מוכיחים שההתמדה שלהם, בשילוב עם התמיכה שניתנה להם, נשאו פרי: פחות סטודנטים נשרו, יותר התמידו, ויותר השלימו את התואר בזמן. אנו מחויבים להמשיך ולתמוך בסטודנטים משרתי המילואים ובני משפחותיהם, תוך הקפדה שלא תיפגע ההכשרה המקצועית שהם מקבלים, ושיובטחו מלוא סיכוייהם להשתלב בהצלחה בשוק התעסוקה. הערכתי הרבה נתונה למוסדות האקדמיים – להנהלות ולסגלים האקדמיים והמנהליים – על ההירתמות הלאומית והגמישות יוצאת הדופן שהפגינו למען הסטודנטים המשרתים במילואים".