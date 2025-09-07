מרכז השלטון המקומי: תקצוב בניית כיתות ע"י משרד החינוך לא הולם את העלות

מרכז השלטון המקומי מאיים להגיש עתירה בבג"ץ נגד משרד החינוך על מנת שהמשרד יתאים את תקציב עלויות בניית כיתות לימוד לעלותן האמיתיות. לפי השלטון המקומי משרד החינוך מתקצב כ-3.6 מיליארד, אך עלות הבינוי בפועל היא מעל לכ-5.1 מיליארד. מכתב ובו התרעה לקראת פנייה לבג"ץ בנושא נשלחה לשר החינוך יואב קיש ביום רביעי (3 בספטמבר).

המנגנון התקציבי שעומד מאחורי בניית כיתות לימוד הוא שמשרד החינוך משפה את הרשויות המקומיות בעבור בניית כיתות לימוד שנבנות לפי תקן הבנייה של משרד החינוך. עם זאת, במרכז השלטון המקומי טוענים שהשיפוי אינו הולם את עלויות הבנייה בפועל.

לדבריהם, הפער בין השיפוי לעלות הבינוי בפועל גורם למחסור בכיתות לימוד שכן לא כל הרשויות המקומיות יכולות להשלים את הפער ולבנות כיתות מתקציביהן. עוד הוסיפו, כי גם ברשויות שמצליחות להשלים את התקציב הנדרש עבור עלויות הבנייה, כספים אלו יכלו לשמש לצרכים אחרים כמו בניית מתנ"סים, הקמת גני שעשועים והוזלת מחירי הצהרונים והחוגים.

לפי הנתונים של מרכז השלטון המקומי, העלות הממוצעת של בניית כיתה בבית ספר, כולל השטחים המשותפים, היא 1,457,000 שקלים, אך משרד החינוך מתקצב כיתה ב-1,068,000 שקלים בלבד. לפי הערכה זו, הרשויות נדרשות להשלים קרוב לשליש מהעלות. לפי חישוב הזה, בנייה של בית ספר עם עשרים וארבע כיתות לימוד ידרוש מהרשות המקומית להעמיד תקציב תוספתי של מעל תשעה מיליון שקלים.

המצב בגנים חמור אף יותר: על אף שעלות ממוצעת של בניית כיתת גן גבוהה יותר משל כיתה בבית ספר, ועומדת על כ-1,560,000 שקלים, משרד החינוך מתקצב את העלות ב-1,030,000 שקלים (פחות מהתקצוב עבור כיתה בבית ספר).

יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס: "לא נאפשר להמשיך להוליך אותנו שולל. ילדים לא יכולים ללמוד עוד בקרוואנים ובכיתות צפופות. אם התעריפים לא יעודכנו לעלויות הריאליות כלל הרשויות המקומיות המשלמות מכיסן במקום בו אמורה לשלם המדינה, יעתרו לבג"ץ נגד משרד החינוך״.