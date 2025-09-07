ניצב בדימוס יורם הלוי מונה למתאם פעולות הממשלה בשטחים

שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הודיעו היום (ראשון) על מינויו של ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (המתפ"ש).

המתפ"ש הוא יחידה במשרד הביטחון הפועלת בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון וכן ברצועת עזה, במהלך המלחמה בין היתר בתיאום מול ארגונים הומניטריים.

לוי מילא שורת תפקידים במשטרה, ובין היתר פיקד על הימ"מ, משמר הגבול, להב 443, מחוז דרום ומחוז ירושלים. להלוי תוענק דרגת אלוף והוא יצטרף למטה הכללי של צה"ל. בשנים האחרונות עמד בראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד). בתפקידו זה התריע על החמרת הקטל בכבישים.

בנו, פקד ייטב לב הלוי ז"ל, שירת כלוחם וקצין בימ"מ, ונפל בפעילות מבצעית במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

המינוי מהווה תקדים בכך שניצב בדימוס במשטרה ממונה לדרגת אלוף. האזרח האחרון שכיהן כמפקד היחידה היה אל"מ במיל' רחביה ורדי בשנת 1983.

בפברואר 2016 מונה הלוי למפקד מחוז ירושלים. במסגרת התפקיד הוביל מהלך לחיזוק המענה לשכונות מזרח ירושלים על ידי הקמת מרכזי שירות משולבים (מש"מים) בשכונות הערביות, המשלבים מספר גופים שלטוניים שונים תחת קורת גג אחת, ומספקים שירות אזרחי לרווחת הציבור הערבי.

ב-14 ביולי 2017 נרצחו שני שוטרים בהר הבית. בעקבות האירוע הורה הלוי, לראשונה מאז 1967, על סגירת הר הבית לכניסת מוסלמים על מנת לבצע בצורה נרחבת את הליך החקירה המורכב. בימים שלאחר מכן התפתח מול הווקף והציבור המוסלמי בארץ ובעולם "משבר המגנומטרים", שטמן חשש להתפרצות אינתיפאדה חדשה, אך המשבר הסתיים לבסוף כמעט ללא נפגעים. פרש מלהב 433 על רקע חילוקי דעות עם ניצב בדימוס וחבר הכנסת ב'יש עתיד' כיום, יואב סגלוביץ'.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "ליורם הלוי ניסיון רב מתוקף מגוון התפקידים שאותם מילא בעבר בהצטיינות רבה. הוא מכיר היטב את ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת הנושא הפלסטיני, ואני משוכנע שימלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר".