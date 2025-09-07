הנשיא הרצוג בכנס מחאה למען ועדת חקירה ממלכתית: "ההימנעות מהקמתה - טעות חמורה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בסרטון שהוקרן בכנס מחאה למען ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. את הכנס, שנערך באקספו תל אביב, הובילה 'מועצת אוקטובר', התארגנות של משפחות נפגעי 7 באוקטובר הקוראות להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

"האמת חייבת להיאמר, משפחות יקרות ואהובות", אמר הנשיא הרצוג, "האסון שנפל עלינו ושאתם שילמתם את המחיר הקשה ביותר בגינו איננו גזירת גורל והיה עליו להימנע. עלינו להקים ועדת חקירה ממלכתית, זו הדרך הנכונה שקיימת במערכת המשפט הישראלית כיום. תפקידה בראש ובראשונה להביט אל העתיד, לרדת לשורש הכשלים, ולתקן אותם כדי שלא יישנו חלילה. ההימנעות מהקמתה של ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר היא בעיניי טעות חמורה, שהרי ועדת חקירה היא לא רק כלי מקצועי, אלא גם הזדמנות לתיקון, לאיחוי ולתחילת תהליך הריפוי שהחברה הישראלית והמשפחות שאיבדו את היקר להם מכל זקוקות לו כל כך".

גם שר המשפטים לשעבר דן מרידור נשא דברים בכנס: "ועדת חקירה ממלכתית היא לא אופציה, היא חובה. אחרי סברה ושתילה הממשלה הקימה ועדת חקירה ממלכתית ומנחם בגין התפטר כי כאב לו, כי הרגיש אחראי. איך אפשר להשוות את מה שהיה הפעם להעדר המנהיגות של היום?"

רפי בן שטרית, שבנו אלרואי בן שטרית נפל במוצב נחל עוז, פנה לאנשי הליכוד: "אלרואי נולד, גדל, והתחנך בבית שאן, עיר שרוב האוכלוסייה שלה בעלת אוריינטציה ימנית, לאומית ומסורתית. בבוקר,שמחת תורה הוא מימש בגופו ובנשמתו את ערכיו וקנייניו הרוחניים. איך אתם יכולים להמשיך לשתוק ולגבות מדיניות של הכחשה והסתרה ? לתת יד לניסיונות לברוח מאחריות? לאן נעלמו כל הערכים של הערבות ההדדית, צדק, יושרה, אחריות לגורל העם? איך אתם שותקים לנוכח מסע ההסתה וההכפשה כנגד משפחות חטופים ומשפחות שכולות? איך עדיין לא הצטרפתם לקריאה של 1500 משפחות – לחקור את האמת, להביא צדק לנופלים ולנרצחים, מעט מזור למשפחות וביטחון לדורות הבאים?"