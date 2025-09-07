חמאס: "מוכן למו"מ מיידי על שחרור חטופים עבור סיום המלחמה ונסיגת ישראל מעזה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כתב הערב (ראשון) כי העביר לישראל ולחמאס מתווה לסיום המלחמה והשבת כל החטופים. לדבריו ישראל קיבלה את התנאים ועתה על חמאס לקבלם, ואף הדגיש כי זוהי אזהרתו האחרונה. לאחר מכן, פרסם חמאס הודעה רשמית לפיה הארגון מוכן להיכנס באופן מיידי למשא לשחרור החטופים בתמורה לסיום המלחמה ונסיגת ישראל מעזה. מוקדם יותר, התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו להצעה האמריקאית ואמר כי ישראל "שוקלת" לקבלה.

הנשיא טראמפ כתב רשומה ברשת החברתית X ובה התייחס לעסקה שהניח בפני ישראל וחמאס: "כולם רוצים את החטופים בבית. כולם רוצים שהמלחמה הזו תסתיים! הישראלים קיבלו את התנאים שלי. זה הזמן שחמאס יקבל אותם גם הוא. הזהרתי את חמאס לגבי ההשלכות אם לא יקבלו אותם. זו האזהרה האחרונה שלי ולא תהיה עוד אחת!"

כעבור שעות אחדות, יצא חמאס בהודעה רשמית: "קיבלנו דרך מתווכים כמה רעיונות מהצד האמריקאי להגיע להסכם להפסקת אש, ובמקרה זה תנועת חמאס מברכת על כל צעד המסייע במאמצים להפסיק את התקיפה על עמנו, ומדגישה שהיא מוכנה מיד לשבת לשולחן המשא ומתן.

"זאת, כדי לדון בשחרור כל האסירים בתמורה להצהרה ברורה על סיום המלחמה ונסיגה מלאה מהרצועה, וכן הקמת ועדה לניהול רצועת עזה על ידי פלסטינים עצמאיים שתתחיל לפעול מיד, עם התחייבות מפורשת ומוצהרת של האויב לקיים את ההסכמות כדי למנוע חזרה על ניסיונות קודמים שבהם הושגו הסכמים אך הם נדחו או בוטלו. לפיכך, התנועה נמצאת בקשר מתמיד עם המתווכים לפיתוח רעיונות אלו להסכם כולל שימלא את דרישות עמנו".