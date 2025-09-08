דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני ט"ו באלול תשפ"ה 08.09.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.6°תל אביב
  • 22.4°ירושלים
  • 27.6°תל אביב
  • 26.6°חיפה
  • 27.2°אשדוד
  • 24.2°באר שבע
  • 27.7°אילת
  • 25.3°טבריה
  • 22.5°צפת
  • 27.3°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
משטרת ישראל

ניב פרץ, שוטר בן 28, נורה למוות במרדף אחרי חשודים בוואדי ערה

פרץ רדף אחרי טרקטורון באזור הכפר זלפה בצפון-מזרח ואדי ערה, ונפתחה לעברו אש

ניידת משטרה (צילום אילוסטרציה: lunopark/Shutterstock)
ניידת משטרה (צילום אילוסטרציה: lunopark/Shutterstock)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 08.09.2025 | 6:15
נושאים קשורים:

    ניב פרץ, שוטר בן 28, נורה למוות אתמול (ראשון) כשרדף אחרי טרקטורון באזור הכפר זלפה בצפון-מזרח ואדי ערה. אש נפתחה מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה. פרץ נפצע קשה ומצבו הוגדר לא יציב, עד שצוות מד"א קבעו את מותו. נפתח מרדף אחר החשודים.

    השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה על הירצחו של השוטר, ניב פרץ ז"ל, שנפל בעת מילוי תפקידו לאחר שנורה למוות על ידי עבריינים שפלים פורעי חוק במהלך פעילות משטרתית באזור מעלה עירון. ניב הקריב את חייו למען ביטחון אזרחי ישראל, וגבורתו לא תישכח. עם ישראל כולו כואב את לכתו ומחזק את ידי משפחתו היקרה בשעה קשה זו.

    "לעבריינים ולפושעים – דעו: דמו של שוטר לא יהיה הפקר. נרדוף אתכם עד חורמה, נבוא חשבון עד הסוף, והחוק יגיע אליכם בכל מקום שתנסו להסתתר".

     

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!