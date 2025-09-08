ניב פרץ, שוטר בן 28, נורה למוות במרדף אחרי חשודים בוואדי ערה

ניב פרץ, שוטר בן 28, נורה למוות אתמול (ראשון) כשרדף אחרי טרקטורון באזור הכפר זלפה בצפון-מזרח ואדי ערה. אש נפתחה מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה. פרץ נפצע קשה ומצבו הוגדר לא יציב, עד שצוות מד"א קבעו את מותו. נפתח מרדף אחר החשודים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה על הירצחו של השוטר, ניב פרץ ז"ל, שנפל בעת מילוי תפקידו לאחר שנורה למוות על ידי עבריינים שפלים פורעי חוק במהלך פעילות משטרתית באזור מעלה עירון. ניב הקריב את חייו למען ביטחון אזרחי ישראל, וגבורתו לא תישכח. עם ישראל כולו כואב את לכתו ומחזק את ידי משפחתו היקרה בשעה קשה זו.

"לעבריינים ולפושעים – דעו: דמו של שוטר לא יהיה הפקר. נרדוף אתכם עד חורמה, נבוא חשבון עד הסוף, והחוק יגיע אליכם בכל מקום שתנסו להסתתר".