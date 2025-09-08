אפליית התלמידות המזרחיות בסמינרים החרדיים: השר קיש מאיים לקצץ, הפעילים ספקנים

שר החינוך יואב קיש מפרסם בימים האחרונים סרטונים ברשתות החברתיות שבהם הוא מאיים בקיצוץ תקציבן של אולפנות לבנות חרדיות בעקבות אי-קבלתן של תלמידות ממוצא ספרדי. "כרגע יש חמישה מוסדות שיעלו לשימוע", אמר קיש בסרטון האחרון שפורסם אתמול (ראשון). "לא נוותר. הרישום העירוני הוא זה שקובע".

עו"ד יואב ללום, מנכ"ל עמותת 'נוער כהלכה', הפועלת מ-2002 במטרה למגר את התופעה של אפליית התלמידות הספרדיות מקבלה לסמינרים חרדיים, לא לוקח את איומי קיש ברצינות. "כל שר או שרת חינוך מאז לימור לבנת מודיעים כי יפסיקו את התופעה", הוא אומר. "מספר הפניות הגבוה ביותר לעמותה שלנו מגיע מירושלים, והוא עומד על 800 פניות בשנה". אחרי ירושלים מופיעות ברשימה בני ברק עם כ-500 פניות בשנה ומודיעין עילית עם כ-200. "יש גם כמאה פניות מהורים לתלמידות בבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ".

בינואר האחרון פורסם בכלי התקשורת השונים קובץ אקסל העומד במרכזה של תביעה נגד עיריית ירושלים, הסמינרים ומנהלי הסמינרים. בקובץ כתובים תיאורים של אופיין של התלמידות ושיוכן העדתי המקודד בקיצורים: ס' לספרדי, א' לאשכנזי ו'חצי חצי' כשההורים אינם מאותו מוצא. ניתן למצוא בקובץ משפטים כמו "הסמינר מוכן לקבל אותה אם יבואו מספיק א' טובות".

מיכל צ'רנוביצקי, חוקרת ומקדמת מדיניות בקרן ברל כצנלסון, מסבירה כי האפליה אינה רק על רקע עדתי, אלא גם בגלל מצב כלכלי ומשפחתי. ניתן לראות זאת בתיאורים השונים בקובץ: "אימא חילונית, אבא חרדי, צריך מקום של קירוב ספרדי", או "ניסתה את הסמינר (השם הושחר) ולא רצו אותה כי חשבו שהוריה בעלי תשובה".

"האפליה קשורה למנגנון ההרשמה לסמינרים, בדגש על ירושלים", אומרת צ'רנוביצקי. מנגנון ההרשמה עובד כך שבסוף כיתה ח' נדרשת התלמידה החרדית להירשם לאולפנה. "הבעיה היא שההחלטה מי תלמד איפה נתונה בידי הסמינרים עצמם ולא בידי העירייה. בתיכונים החילוניים זה אותו דבר. אני חושבת שהעובדה שבתי הספר מחליטים ולא העירייה על פי מנגנון אקראי כזה או אחר פסולה ופוגעת בהוגנות. באולפנות החרדיות האפליה פשוט על השולחן".

מערכת החינוך החרדית של בנות, להבדיל ממערכת החינוך החרדית של בנים, מתוקצבת במלואה מתקציב ממשרד החינוך. למרות זאת, ללום אינו מתרשם מאיומי קיש: "ביד אחת מקצצים, וביד השנייה מחזירים לאולפנה".

ללום מתאר את פעולות משרד החינוך לאורך השנים: "אחרי מאבק שלנו הוקמה ועדת ערר שבה ניתן לערער על השיבוץ של תלמידות, אבל לצערי לא רבים ההורים שמגישים ערעור בגלל הלחץ החברתי. מלבד זאת הוקמו אולפנות לתלמידות ספרדיות בלבד או כיתות לתלמידות ספרדיות באולפנות לתלמידות אשכנזיות בלבד. הכול פלסטרים".

משרד החינוך: "המשרד פועל בנחישות נגד כל גילוי של אפליה. במסגרת עבודתו השוטפת, המחוז החרדי מעניק מענה פרטני לפניות הורים ומטפל בהן במסגרת ועדות ערר. באשר למוסדות חינוך שמסרבים לשיבוץ רשותי – המחוז מקיים שימועים למנהלים, ובמקרה הצורך נוקט צעדים משמעותיים, עד כדי שלילת תקצוב ושלילת רישיון".