דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני ט"ו באלול תשפ"ה 08.09.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.6°תל אביב
  • 22.4°ירושלים
  • 27.6°תל אביב
  • 26.6°חיפה
  • 27.2°אשדוד
  • 24.2°באר שבע
  • 27.7°אילת
  • 25.3°טבריה
  • 22.5°צפת
  • 27.3°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
תרבות ומורשת

טקס פרסי ה-MTV האמריקאי: ליידי גאגא, אריאנה גרנדה וסברינה קרפנטר קטפו את הפרסים הגדולים

ליידי גאגא זכתה בקטגוריית אומנית השנה ודואט השנה על שירה Die With A Smile עם ברונו מארס, ובהפקת הקליפ והארט הטובות ביותר עבור Abracadabra | אריאנה גרנדה זכתה בקליפ השנה, בשיר הפופ של השנה ובקליפ הארוך של השנה עבור brighter days ahead

ליידי גאגא על במת טקס ה-VMA האמריקאי בניו יורק (צילום: Charles Sykes/Invision/AP)
ליידי גאגא על במת טקס ה-VMA האמריקאי בניו יורק (צילום: Charles Sykes/Invision/AP)
מאור הוימן
מאור הוימן
עורך
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 08.09.2025 | 8:53
נושאים קשורים:

"מי מניע את העולם? נשים" – לפחות את עולם הפופ, כפי שמראה רשימת הזוכים בטקס פרסי ה-VMA האמריקאי של ערוץ הטלוויזיה MTV שנערך אתמול (ראשון) באלמונט, ניו יורק.

ליידי גאגא היא הזוכה הגדולה של הערב עם ארבעה פרסים: אומנית השנה, דואט השנה על שירה Die With A Smile עם ברונו מארס, והפקת הקליפ והפקת הארט הטובות ביותר עבור Abracadabra. בשלושה פרסים זכו הזמרות אריאנה גרנדה וסברינה קרפנטר: גרנדה זכתה עבור brighter days ahead בקליפ השנה, שיר הפופ של השנה והקליפ הארוך של השנה. קרפנטר זכתה באומנית הפופ של השנה, באלבום השנה עבור Short n’ Sweet ובפרס האפקטים החזותיים עבור הקליפ של Manchild, שביימו עבורה וניה הימן וטל בלטוך הישראלים.

השליטה הנשית באה לידי ביטוי גם בשאר הקטגוריות: בפרס שיר השנה זכה “Apt.” של ברונו מארס ורוזה, שגם זכתה בלהקת השנה עם להקת הבנות שלה בלאקפינק. בפרס השיר של הקיץ זכתה טייט מקריי עבור Just Keep Watching. גם בקטגוריות הז'אנרים נשים גרפו את רוב הפרסים: פרס שיר ההיפ-הופ של השנה הוענק לדוצ'י עבור Anxiety (שגם זכה בקטגוריית כוריאוגרפיית השנה), שיר האר'נ'בי של השנה למאריה קארי עבור Type Dangerous, השיר הלטיני של השנה לשאקירה עבור Soltera, שיר הקיי-פופ של השנה לליסה (חברה נוספת בבלאקפינק), דוג'ה קאט וריי עבור Born Again, שיר האפרוביט של השנה לטיילה עבור PUSH 2 START שיר הקאנטרי של השנה למייגן מורוני עבור Am I Okay?.

לאורך הערב הופיעו האומנים הבולטים של השנה, בהם ליידי גאגא וסברינה קרפנטר, לצד מוזיקאים ידועים כמו ריקי מרטין ומאריה קארי.

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!