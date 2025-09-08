טקס פרסי ה-MTV האמריקאי: ליידי גאגא, אריאנה גרנדה וסברינה קרפנטר קטפו את הפרסים הגדולים

"מי מניע את העולם? נשים" – לפחות את עולם הפופ, כפי שמראה רשימת הזוכים בטקס פרסי ה-VMA האמריקאי של ערוץ הטלוויזיה MTV שנערך אתמול (ראשון) באלמונט, ניו יורק.

ליידי גאגא היא הזוכה הגדולה של הערב עם ארבעה פרסים: אומנית השנה, דואט השנה על שירה Die With A Smile עם ברונו מארס, והפקת הקליפ והפקת הארט הטובות ביותר עבור Abracadabra. בשלושה פרסים זכו הזמרות אריאנה גרנדה וסברינה קרפנטר: גרנדה זכתה עבור brighter days ahead בקליפ השנה, שיר הפופ של השנה והקליפ הארוך של השנה. קרפנטר זכתה באומנית הפופ של השנה, באלבום השנה עבור Short n’ Sweet ובפרס האפקטים החזותיים עבור הקליפ של Manchild, שביימו עבורה וניה הימן וטל בלטוך הישראלים.

השליטה הנשית באה לידי ביטוי גם בשאר הקטגוריות: בפרס שיר השנה זכה “Apt.” של ברונו מארס ורוזה, שגם זכתה בלהקת השנה עם להקת הבנות שלה בלאקפינק. בפרס השיר של הקיץ זכתה טייט מקריי עבור Just Keep Watching. גם בקטגוריות הז'אנרים נשים גרפו את רוב הפרסים: פרס שיר ההיפ-הופ של השנה הוענק לדוצ'י עבור Anxiety (שגם זכה בקטגוריית כוריאוגרפיית השנה), שיר האר'נ'בי של השנה למאריה קארי עבור Type Dangerous, השיר הלטיני של השנה לשאקירה עבור Soltera, שיר הקיי-פופ של השנה לליסה (חברה נוספת בבלאקפינק), דוג'ה קאט וריי עבור Born Again, שיר האפרוביט של השנה לטיילה עבור PUSH 2 START שיר הקאנטרי של השנה למייגן מורוני עבור Am I Okay?.

לאורך הערב הופיעו האומנים הבולטים של השנה, בהם ליידי גאגא וסברינה קרפנטר, לצד מוזיקאים ידועים כמו ריקי מרטין ומאריה קארי.