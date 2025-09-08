דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני ט"ו באלול תשפ"ה 08.09.25
התחזית: מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל, ייתכנו גשמים מקומיים

ברוב אזורי הארץ תורגש הקלה בעומסי החום | בהמשך השבוע יוסיף להיות מעונן חלקית וגשם עשוי לרדת עד יום רביעי

מעונן חלקית בגולן (צילום: מאור קינסבורסקי/פלאש 90)
עדכון אחרון: 08.09.2025 | 9:22
    מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום (שני), עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן גשם מקומי קל באזור החוף, ברוב אזורי הארץ תורגש הקלה בעומסי החום.

    מחר ובהמשך השבוע מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית, ולפחות עד יום רביעי לא צפויה עלייה ניכרת בטמפרטורות. במישור החוף ובצפון הארץ עשוי לרדת גשם מקומי קל גם בימים הקרובים, וברביעי צפויה התייצבות והפוגה בגשמים. מיום חמישי תחול התחממות קלה, אך עדיין יישארו הטמפרטורות סבירות לעונה.

    הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:
    תל אביב – 29-24
    ירושלים – 27-19
    חיפה – 30-24
    באר שבע – 31-22
    אשדוד – 30-25
    ראשון לציון – 31-24
    נתניה – 29-24
    אילת – 37-28
    פתח תקווה – 31-24
    רחובות – 31-23

    נרשמת!