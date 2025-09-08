התחזית: מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל, ייתכנו גשמים מקומיים

מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום (שני), עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן גשם מקומי קל באזור החוף, ברוב אזורי הארץ תורגש הקלה בעומסי החום.

מחר ובהמשך השבוע מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית, ולפחות עד יום רביעי לא צפויה עלייה ניכרת בטמפרטורות. במישור החוף ובצפון הארץ עשוי לרדת גשם מקומי קל גם בימים הקרובים, וברביעי צפויה התייצבות והפוגה בגשמים. מיום חמישי תחול התחממות קלה, אך עדיין יישארו הטמפרטורות סבירות לעונה.

הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:

תל אביב – 29-24

ירושלים – 27-19

חיפה – 30-24

באר שבע – 31-22

אשדוד – 30-25

ראשון לציון – 31-24

נתניה – 29-24

אילת – 37-28

פתח תקווה – 31-24

רחובות – 31-23