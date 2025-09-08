בעקבות האלימות נגד נהגים: משרד התחבורה יקים יחידת אבטחה ארצית לאוטובוסים

הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להסדרת יחידת אבטחה לאוטובוסים באחריות משרד התחבורה.

סגן מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית דודי יוסף אמר כי המחלקה המשפטית עוסקת בימים אלה בהסדרת הסמכויות של יחידת האבטחה. עו"ד רועי הראל מהמשרד לביטחון לאומי הבהיר כי הצו מאפשר למשרד התחבורה גמישות בהחלטה אם להקים את יחידת האבטחה כחלק אורגני מהמשרד או להוציא אותה למיקור חוץ בפיקוח המשרד ובהנחיית המשטרה.

דורון תורג'מן, הפרויקטור המיוחד במשרד התחבורה למיגור האלימות בענף התחבורה, אמר כי עם אישור הצו ישיק המשרד מכרז למיקור חוץ של הקמת היחידה, והוא מעריך כי לאחר כחודש יוכלו להתחיל בפיילוט. הפיילוט יתמקד בשבע ערים למשך חצי שנה, ולאחר מכן תיבחן הרחבת הפעילות לכל הארץ. "אל מול האתגר של האלימות באוטובוסים עשינו מחקר, סקר נהגים ועבודת מטה סדורה שהובילו להקמת מערך אבטחה שמטרתו לתת מענה מהיר למקרי אלימות, לצד המשטרה, ולהגביר את הנוכחות והזמינות", אמר תורג'מן. "זו תוכנית שחלק מהעקרונות שלה הם גמישות שתאפשר להסיט כוחות בהתאם לאירועים. נקבעו גם מדדי הצלחה".

לורה ורטון, חברת מועצת העיר ירושלים, שבה מותקפים נהגי אוטובוסים על בסיס יום-יומי: "כולם רוצים ביטחון לנהגים ולנוסעים לשיפור השירות. יש יותר מעשרת אלפים נהגי אוטובוסים שבחרו לעזוב את המקצוע בגלל כמה שהוא מסוכן. יש מחסור של מאות רבות של נהגים בירושלים והמגמה כרגע לא טובה, בין היתר כי אנשים פשוט מפחדים ללכת לעבודה הזו. חייבים לשפר את תנאי העבודה והביטחון בענף התחבורה הציבורית".

"זו בעיה ערכית", אמר יו"ר הוועדה ח"כ צבי פוגל (עוצמה יהודית), והוסיף כי הוא סבור שיש להתייחס לנהגי האוטובוסים כאל טייסים, ולדאוג להפריד ולבודד אותם לחלוטין מהנוסעים ומאיומים כדי שיוכלו להתרכז בנהיגה.

מלבד יחידת האבטחה הארצית לקווי השירות באוטובוסים, לבקשת שרת התחבורה מירי רגב אושרה בצו גם הקמת יחידות אבטחה למתקני תשתיות של תחבורה ציבורית בחברת נתיבי איילון ויחידת אבטחה עבור ההקמה והתפעול של הרכבת הקלה בצפון 'נופית' בחברת חוצה ישראל. במשרד לביטחון לאומי הבהירו כי בעתיד ייצא ככל הנראה צו נוסף להקמת יחידה דומה גם בחברת נתיבי ישראל עבור תשתיות תחבורה ציבורית, אולם עניינה נמצא בימים אלה בבחינת המחלקה המשפטית.

בעבר פעלו יחידות משותפות למשטרה ולמשרד התחבורה לאבטחת תחבורה ציבורית, ב-2007-1994 וב-2019-2015. בפעם הראשונה, הוקמה היחידה בעקבות גלי הפיגועים באוטובוסים והייתה מוכוונת למניעת פעילות חבלנית. היא נסגרה ב-2007 עם שוך האיניפאדה השנייה, בניית גדר ההפרדה והמלצת המטה ללוחמה בטירור. היא הוקמה מחדש ב-2015 בשל המהומות בקרב הפלסטינים וערביי ישראל באותה תקופה, ונסגרה פעם נוספת כעבור ארבע שנים משיקולים תקציביים.