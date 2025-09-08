נפאל: 14 מפגינים נהרגו במחאות נגד חסימת הרשתות החברתיות

לפחות 14 מפגינים נהרגו היום (שני) במהלך "מחאת דור ה־Z" בקטמנדו, בירת נפאל, כך דיווח העיתון ההודי הוותיק "הינדוסטאן טיימס". על פי הדיווח, אלפי מפגינים צעירים התאספו מול הפרלמנט הנפאלי כדי למחות על החלטת הממשלה לחסום 26 רשתות חברתיות במדינה, בהן יוטיוב, פייסבוק ורשת X (לשעבר טוויטר).

כוחות הביטחון פיזרו תחילה את המפגינים באמצעות גז מדמיע וזרנוקי מים. אלא שלאחר שהמפגינים צרו על הפרלמנט ופרצו אליו, פתחו השוטרים בירי חי לעברם. הירי גרם לעשרות פצועים ולפחות 14 הרוגים.

המנהל של מחוז קטמנדו הטיל עוצר בכמה מתחמים בבירה, כך דווח בתקשורת ההודית. האזורים שהוגדרו תחת עוצר כללו את בניין הפרלמנט, מזכירות הממשלה, ארמון הנשיאות ואזורים רגישים נוספים.

החלטת הממשלה לחסום את הרשתות החברתיות התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון של נפאל בחודש שעבר, שאישרה את הדרישה הממשלתית להתאים את פעילותן לחוק המקומי. הממשלה דרשה מהחברות המפעילות להירשם במדינה כדי לאפשר טיפול בהפצת מידע שגוי דרך מערכת המשפט.

כלי תקשורת הודים ונפאליים מתארים את המחאה ככזו המובלת בידי דור ה־Z – צעירים בגילאי 15 עד 30 – המביעים התנגדות חריפה למהלך שמגביל את חופש הביטוי שלהם ברשת.