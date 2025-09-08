ספרד הטילה אמברגו נשק על ישראל; סער: "אנטישמיות ממוסדת"

ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז הודיע הבוקר (שני) בנאום טלוויזיוני על שורה של עיצומים שממשלתו תנקוט נגד ישראל בשל המלחמה בעזה. סאנצ'ז אמר כי הוא מקווה שהסנקציות יגבירו את הלחץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלתו "להקל על חלק מהסבל שהאוכלוסייה הפלסטינית סובלת".

הצעדים שיובאו מחר לאישור ממשלת ספרד כוללים: איסור כניסה לכל מי שהשתתף ב"רצח העם", אמברגו נשק, ואיסור כניסה למרחב האווירי והימי של ספרד לכלי שיט ומטוסים הנושאים נשק או דלקים עבור צה"ל.

שר החוץ גדעון סער תקף את מדריד בחריפות: "ממשלת ספרד מובילה קו אנטי־ישראלי עוין, ברטוריקה פרועה ונוטפת שנאה. הניסיון של ממשלת סאנצ’ז להסיט את תשומת הלב מפרשיות שחיתות חמורות באמצעות התקפה אנטי־ישראלית ואנטישמית רצופה הוא שקוף".

רשימת הסנקציות כוללת תשעה צעדים, בהם: אמברגו נשק – אף על פי שספרד אינה מוכרת נשק לישראל אך מייבאת ממנה אמצעים ביטחוניים; איסור עגינה לנושאות דלק לכוחות הביטחון; איסור כניסת מטוסים המובילים אמל"ח; איסור כניסת אנשים המעורבים ב"פשעי מלחמה"; חרם על מוצרים מההתנחלויות; הגבלת שירותים קונסולריים לאזרחים ספרדים המתגוררים בהתנחלויות; חיזוק התמיכה ברשות הפלסטינית; תוספת של 10 מיליון אירו לתקציב אונר"א; והגדלת הסיוע ההומניטרי לעזה ל־150 מיליון אירו בשנת 2026.

סער תקף גם את הרקע ההיסטורי: "הפעלתנות האובססיבית של ממשלת ספרד נגד ישראל בולטת על רקע קשריה עם ממשלים רודניים מסביב לעולם, החל ממשטר האייתולות באיראן ועד ממשלת מאדורו בונצואלה, וגם על רקע העדר המודעות ההיסטורית לפשעי ספרד נגד העם היהודי, בהם האינקוויזיציה והגירוש הגדול בסוף המאה ה־15".

בתגובה ראשונה לעיצומים הספרדים, ישראל הכריזה על שתי שרות ספרדיות כ"פרסונה נון גרטה": יולנדה דיאז, סגנית ראש הממשלה ושרת העבודה ממפלגת פודמוס, וסירה רגו נאסרו, שרת הנוער והילדים מהמפלגה הקומוניסטית.

סער פירט את עמדותיהן של השתיים: דיאז, שכבר באוקטובר 2023 האשימה את ישראל בביצוע פשעי מלחמה, שבה וקראה לאורך השנים להחרמות, סנקציות וניתוק יחסים מלא, ואף כינתה את ישראל "מדינת הג'נוסייד". רגו נאסרו, מצדה, פרסמה פוסט ב־7 באוקטובר 2023 בו הצדיקה את הטבח, ובהמשך התבטאה שוב ושוב נגד ישראל, תמכה בהפגנות אלימות נגד ספורטאים ישראלים ואף אמרה: "אסור שאפילו יורו אחד יגיע לישראל".

סער הבהיר כי הצעדים נגד השרות הספרדיות לא יוגבלו רק לאיסור כניסה: "בנוסף, נביא לידיעת בני בריתנו בעולם את התנהלותה העוינת של ממשלת ספרד ואת המימד האנטישמי והאלים בהתבטאויות השרים. ידידי ישראל בעולם צריכים להבין את אופיו המסוכן של הממשל הנוכחי בספרד".

"ישראל לא תעמוד מנגד מול אנטישמיות ממוסדת", הוסיף סער. "החלטות נוספות יתקבלו בהמשך, בתיאום עם ראש הממשלה, כדי להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה, ולהציג בצורה ברורה את האמת בפני הקהילה הבינלאומית".