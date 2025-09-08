הגירעון השנתי ירד ל-4.7% מהתוצר; ההכנסות זינקו, ההוצאות הביטחוניות חרגו מהתכנון

החשב הכללי במשרד האוצר פרסם היום (שני) את ביצוע תקציב 2025 לחודש אוגוסט. הגירעון המצטבר ב־12 החודשים האחרונים המשיך לרדת ועומד כעת על 4.7% מהתוצר. זהו שיעור נמוך מהיעד הרשמי של הממשלה (4.9%) ואף מהיעד המקורי ללא תקציבי החירום (4.7%), כאשר נותרו עוד ארבעה חודשים לשנת התקציב.

הגירעון המצטבר מתחילת השנה עומד על 46.7 מיליארד שקלים, שהם כ־2.3% מהתוצר בלבד, לעומת 84.3 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות באוגוסט הסתכמו ב־43.9 מיליארד שקלים, ומתחילת השנה נאמדות ההכנסות ב־367.6 מיליארד – עלייה של 16.7% לעומת ינואר–אוגוסט 2024. בכך הגיעו הכנסות המדינה ל־71.1% מהתכנון, בעוד שההוצאות עומדות על 66.9%, חריגה של פחות מ־2 מיליארד שקלים.

ההכנסות ממיסים ישירים (מס הכנסה, מס דיבידנדים ומיסים נוספים) עלו בשמונת החודשים הראשונים של השנה ב־20%. ההכנסות ממיסים עקיפים, בהם מע"מ, עלו ב־11.5%. המע"מ עצמו עלה השנה מ־17% ל־18% ותרם לגידול.

בצד ההוצאות, מערכת הביטחון חרגה מהתכנון המקורי: מתוך תקציב של 135 מיליארד שקלים, הוצאו כבר 111 מיליארד. הגדלת התקציב לשנת 2025, בהיקף של 30 מיליארד נוספים, אושרה בממשלה וצפויה להגיע לאישור הכנסת בימים הקרובים. מנגד, הוצאות המשרדים האזרחיים נמוכות בכ־10 מיליארד מהתכנון – תת ניצול שעשוי להיסגר בחודשים הקרובים. עיקר הפער נרשם במשרדים הכלכליים, האחראים על פיתוח תשתיות, תעשייה וידע מקצועי.

הממשלה אישרה יעד גירעון חדש של 5.2% מהתוצר, כדי לאפשר את תוספת התקציב הביטחוני, לצד קיצוץ רוחבי של 3.3%. עם זאת, על פי נתוני הביצוע, לא בטוח שהקיצוץ הכרחי כדי לעמוד ביעדי הממשלה. גם אם תחול הסלמה נוספת בעזה, בהיקף של מבצעים קודמים, צפוי הגירעון להישאר במסגרת היעד.

בנוסף, הממשלה צפויה לאשר קיצוץ רוחבי של 285 מיליון שקלים בתקציבי הממשלה, למרות העמידה ביעדים הפיסקאליים. באוצר מעריכים כי עמידה זו מייתרת צעדי צמצום דרסטיים, ומצביעה על גמישות תקציבית גם לנוכח ההוצאות החריגות בביטחון.