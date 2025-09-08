דבר העובדים בארץ ישראל
צבא וביטחון

נתפסו שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי שבו נרצחו שישה ישראלים בירושלים

שני המחבלים, מוחמד בסאם טאהה מוסנא נג'י עמרו, פלסטינים, תושבי הכפרים קובייבה וקטאנה. ממצאי תחקיר ראשוני מראים כי השניים עברו לישראל דרך פרצה בגדר, באזור דאחיית אל-בריד שבצפון הבירה | הרשות הפלסטינית: "מגנים כל אלימות כלפי ישראלים ופלסטינים"

המחבלים מוסנא נג'י עמרו מהכפר קובייבה ומוחמד בסאם טאהה מקטאנה (צילום: 27א')
המחבלים מוסנא נג'י עמרו מהכפר קובייבה ומוחמד בסאם טאהה מקטאנה (צילום: 27א')
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 08.09.2025 | 18:45
    מוחמד בסאם טאהה מהכפר הפלסטיני קטאנה ומוסנא נג'י עמרו מהכפר הסמוך קובייבה שממערב לירושלים, הם המחבלים שביצעו את הפיגוע הבוקר (שני) בצומת רמות, שבו נרצחו שישה ישראלים. כוחות צה"ל פשטו על הכפר קטאנה ועל הכפרים הסמוכים, ועצרו את אחיו ואת אביו של טאהה.

    בחקירה הראשונית של הפיגוע, עלה כי המחבלים חצו דרך פרצה בגדר באזור דאחיית אל-בריד שבצפון ירושלים, סמוך לנווה יעקב, אך לפי עדויות של גורמי ביטחון, קיים מעבר באמצעות דרכי עפר סלולות בין הכפרים שממערב לירושלים לבין הכניסה לעיר, באזור צומת רמות. נהג מונית פלסטיני נחקר בשב"כ על מעורבותו בהסעת המחבלים. דיווחים פלסטיניים מעלים כי גם נהגי האוטובוסים ממוצא ערבי, שהיו בצומת בעת הפיגוע, נחקרו במקום.

    המחבלים היו חמושים ברובי 'קרלו' מאולתרים, נשק נפוץ ביהודה ושומרון שקשה מאוד לאיתור בשל היותו נשק קטן בייצור עצמי וללא תיעוד או רישום. בנוסף, על גופות המחבלים נתפסו גם אקדח וסכין קומנדו.

    ברשות הפלסטינית הודיעו כי הם מגנים את הפיגוע: "אנו מגנים כל פיגוע נגד אזרחים פלסטינים וישראלים, ואת כל צורות האלימות ללא קשר למקורן". בחמאס בירכו על הפיגוע ואמרו "הגעתם של לוחמי ההתנגדות וגיבורינו עמוק לתוך הישות הציונית, אפילו במקומותיה המבוצרים ביותר, מאשרת כי זו ישות חלשה ושברירית, וכי אם האומה תתאחד, היא תנצח את הישות הזו, שאינה מסוגלת להתעמת עם ההתנגדות בפלסטין ובתימן".

