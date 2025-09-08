דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני ט"ו באלול תשפ"ה 08.09.25
מלחמה בישראל

תוך שעות: 3 כטב"מים ששוגרו מתימן יורטו, אזעקות הופעלו בדימונה, מצפה רמון והערבה

שני כטב"מים יורטו באזור דימונה והפעילו התרעות באזור, החות׳ים לקחו אחריות וטענו כי ניסו לפגוע במטרה רגישה באזור | כטב״ם שלישי שוגר כוון ככל הנראה לאזור שדה התעופה רמון, אך חיל האוויר הצליח להפילו, רסיסים נחתו בסביבה

יירוט הטילים בירושלים (צילום: מריון רונן)
יירוטים בשמי ישראל (צילום: מריון רונן)
עדכון אחרון: 08.09.2025 | 19:01
נושאים קשורים:

    חיל האוויר יירט מוקדם יותר היום (שני) כטב"ם ששוגר מתימן באזור הערבה, ושני כטב"מים באזור דימונה. אלו שוגרו כמעט יממה לאחר התפוצצות הכטב"ם בשדה התעופה רמון. יציאת המיירטים נצפתה מאילת, והתרעות הופעלו בבאר אורה, אליפז ומכרות תמנע.

    מצה"ל נמסר כי בסך הכול יירטו בחיל האוויר שלושה כטב"מים ששוגרו מתימן, לאחר שהופעלו התרעות בערבה ובאזור דימונה. הכטב"ם השלישי, כך נמסר, יורט מבלי שהופעלו התרעות על פי מדיניות. לאחר היירוט באזור רמון זוהתה נפילה בשטח פתוח סמוך לשדה התעופה, ובמשטרה מסרו כי הכוחות מבודדים את הזירה וחבלני משטרה פועלים על מנת לקבוע האם מדובר בנפילת כטב"ם או בשרידי מיירט. ברשות שדות התעופה הבהירו כי לא נרשמה פגיעה בשדה.

    החות׳ים לקחו אחריות לשיגורים שבוצעו במהלך היום, וטענו כי ניסו לפגוע ב״מטרה רגישה״ בדימונה.

    תגיות:
