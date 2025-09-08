ארבעה לוחמי שריון נהרגו מירי נ"ט על עמדת צה"ל בעיר עזה

דובר צה"ל התיר הערב (שני) לפרסום כי ארבעה לוחמי שריון מחטיבה 401 נהרגו מפגיעת טיל נ״ט בשכונת ג'באליה בעזה. הודעה נמסרה למשפחותיהם.

שמותיהם של שלושה מארבעת הנופלים הותרו לפרסום: סמ״ר אורי למד (20) מתל מונד, סמל גדי כוטל (20) מקיבוץ אפיקים וסמל עמית אריה רגב (19) ממודיעין-מכבים-רעות – כולם מגדוד 52 של חטיבת השריון הסדירה 401. שמו של החלל הרביעי טרם הותר לפרסום

הבוקר בסביבות השעה שש בבוקר הגיעה חוליית מחבלים שמנתה שלושה מחבלים למרחב המגנן שנמצא בפאתי שיח רדואן שבצפון רצועת עזה. המחבלים השליכו מטען אל תוך הטנק, המטען התפוצץ בתוכו, מה שהוביל למותם של ארבעת הלוחמים ששהו בתוכו. לאחר מכן נפצע לוחם חטיבת הנח"ל באורח בינוני במהלך חילופי ירי עם המחבלים.