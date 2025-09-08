תוך יממה: 7 עובדים נפצעו בתאונות עבודה

שבעה עובדים נפצעו היום (שני) בתאונות עבודה ברחבי הארץ.

ב-10:00 נפצע עובד כבן 68 ממסור דיסק במהלך עבודתו במפעל בתפן. הוא פונה לבית החולים לגליל בנהריה במצב בינוני עם חבלות ברגליו.

ב-14:20 קרס מעלון משא בבית עסק ברחוב מלכי ישראל בירושלים. שני עובדים נפצעו והועברו לבית החולים שערי צדק, האחד בן 27 במצב בינוני עם חבלות בגפיו, השני במצב קל. חובשי מד"א דניאל אליקים, יענקי גרינוולד וחובש בכיר יאיר אבא שאול: "הגענו במהירות לבית העסק, שם הבנו שמעלית משא קרסה במהלך העברת סחורה מקומת המסחר למעין מחסן תת קרקעי כששני עובדים היו עליה. ירדנו לקומה התחתונה שם מצאנו 2 פצועים, גבר בן 27 נפגע באורח בינוני והשני במצב קל. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני בשטח וקיבענו אותם לקרשי גב בעזרתם, ובעזרת חבלים של כוחות החילוץ הוצאנו אותם מהמחסן התת קרקעי ופינינו אותם בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".

ב-15:20 שני עובדים נפגעו מחומר כימי במלון סמוך לים המלח. הם פונו במסוק מד"א הצלה לבית החולים סורוגה כשהאחד מהם בן 40 במצב בינוני והשני במצב קל.

ב-15:50 נפגע מטרקטור בשטח בין צומת אורים לצומת צאלים סמוך לכביש 234. הוא פונה לבית החולים סורוגה במצב בינוני עם חבלות בפלג גופו התחתון.

ב-16:40 עובד נפל מגובה באתר בנייה ברחוב אהרון קציר ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני עם חבלות בגופו.