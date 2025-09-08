חודש לאחר שבת ה-12 שוחררה מאשפוז וקפצה למותה, לא ברור מתי הפרשה תיחקר לעומק

בחלוף חודש מהתאבדותה של מילנה בובקובה בת ה-12, משרד הבריאות טרם הקים ועדה שתבחן את תהליכי קבלת ההחלטות שהובילו לשחרורה המהיר מאשפוז, חרף הפצרותיה של אימה להמשיך באשפוז זה.

אלינה בובקובה, עולה חדשה מרוסיה ואימה של מילנה, הגיעה היום (שני) לוועדת העלייה והקליטה של הכנסת לספר על הימים שקדמו האסון. באמצע יולי, שבועיים לפני ההתאבדות, המשטרה הורידה את מילנה וחברה נוספת שלה, קמילה שוקינה, מגג בניין היקב הישן בראשון לציון, בשל חשד שהשתיים התכוונו לקפוץ ממנו. בשבועיים שלאחר מכן מילנה התאשפזה בבית החולים הפסיכיאטרי 'מרחבים' בנס ציונה, אך לאחר מכן שוחררה נגד רצונה של האם.

"אנחנו מאוד אוהבים את המדינה הזו, אבל כשהיינו צריכים עזרה כל המוסדות סירבו לתת לנו אותה", אמרה אלינה בובקובה בדיון בכנסת. לטענתה, כל גורמי המקצוע שטיפלו בביתה בתקופת האשפוז ידעו שהילדה מגיעה מבית עם מצוקה כלכלית, שהיו בו גירושים קשים ונתק של הבת מהאב שהובילו לבריחות תכופות של הילדה מהבית.

לדברי האם, בבית החולים הפעילו עליה מכבש לחצים בימי האשפוז האחרונים כדי שתסכים לשחרור ביתה מבית החולים. לטענה, נמסר לה שהילדה לא מעוניינת בהמשך האשפוז, שהיא מהווה סכנה ואף הוכנסה מספר פעמים לבידוד, ושאם היא תהרוס ציוד, האם תצטרך לשאת בהוצאות. "אמרתי להם שאני מפחדת לקבל את הילדה חזרה, שאולי היא תברח. יש חופש גדול ואין בית ספר שיראה אותה. כשציינו את התשעה באב לא היה מענה ברווחה. אמרו לי שהם לא מחזיקים אף אחד בכוח, ושהרווחה תעמוד לרשותי".

מילנה קפצה למותה ב-3 באוגוסט, שלוש וחצי שעות לאחר שחרורה מאשפוז. חברתה קמילה, שקפצה יחד איתה, נפצעה אנוש, והיום מאושפזת במצב קשה מאוד בבית החולים אסף הרופא. בניגוד למשפחתה של מילנה, שעלתה לארץ מרוסיה לפני שש שנים, משפחתה של קמילה הגיעו לארץ כפליטים מאוקראינה, ואין להם ביטוח בריאות שיכסה את הוצאות האשפוז שכבר הגיעו למאות אלפיי שקלים. לדברי האם אלינה, שתי הבנות סבלו מבריונות מחבורות של ילדי עולים דוברי רוסית באזור היקב הישן, והדבר היה ידוע – אך הושתק בבית הספר ובקרב גורמי הרווחה.

נציגי עיריית ראשון לציון טענו שהם מודעים לבריונות בקרב הנוער דובר הרוסית, במספר זירות בעיר ובעיקר ברשתות החברתיות, שם יש גל של צעירים שמתאכזרים זה לזה ואף מעודדים פגיעה עצמית. "אין לנו את הכלים לתת טיפול פסיכיאטרי, אנחנו מפנים לטיפול נפשי אבל תור יכול להגיע לחצי שנה" אמרה ראש מינהלת רווחה בעיריית ראשון לציון, מלי בן משה. היא אמרה שמוכרת לעירייה תופעה של שחרורים מהירים מאשפוז נפשי, תוך הפעלת לחץ.

במשרד הבריאות מסרו שנערך תחקיר ראשוני, אבל עדיין אין פרטים לגבי כינוס ועדה שתבחן את האירוע לעומק. על פי משרד הרווחה, בישראל יש כ-10,000 קטינים עולים חדשים המוכרים ברווחה, 1,800 מהם במסגרות חוץ ביתיות. במשרד הבריאות סירבו להעביר לוועדת העלייה פרטים לגבי עולים מאושפזים, בטענה שאינם מפלחים בין מאושפזים עולים לאלו שאינם.

"עבר חודש וחצי יום מאירוע שהיה צריך לטלטל את המערכת, אבל כלום לא קרה" אמר יו"ר ועדת הקליטה והעלייה, ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים). "אנחנו בתוך גל עלייה ענק, עם הרבה מצוקות. בשביל לטפל ולעקוב אנחנו חייבים להבין אם יש תופעה מובהקת של פניית ילדי עולים לשירות הפסיכולוגי".

