התחזית: מעונן חלקית וקר מהרגיל לעונה

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף, ובהמשך היום צפוי מזג אוויר יציב ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

בהמשך השבוע הטמפרטורות יישארו רגילות לעונה וללא שינוי ניכר עד יום חמישי. לקראת סוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והתחממות תורגש בעיקר בפנים הארץ. ביום שישי תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.

הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:

תל אביב – 30-24

ירושלים – 28-20

חיפה – 29-24

באר שבע – 30-21

אשדוד – 29-23

אילת – 36-25

צפת – 29-19

טבריה – 34-23

נתניה – 29-23

הרצליה – 29-23