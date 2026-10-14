עבריין מוכר הופעל כסוכן סמוי של המשטרה והפליל עשרות חשודים בעבירות סמים

המשטרה חשפה היום (רביעי) כי עבריין מוכר הופעל במשך עשרה חודשים כסוכן סמוי של היחידה המרכזית במחוז ירושלים, והביא להפללתם של עשרות חשודים, יהודים וערבים, בסחר בסמים ברחבי הארץ. בעקבות פעילותו נעצרו לפנות בוקר 28 חשודים, ובפשיטות על בתיהם נתפסו סמים, יותר מ-100 אלף שקלים במזומן ו-12 כלי רכב שעל פי החשד שימשו להובלת סמים ולביצוע עסקאות.

מטרת המבצע, לפי המשטרה, הייתה לפגוע ברשתות אספקת הסמים המרכזיות לירושלים. הסוכן ניצל את המוניטין שצבר לאורך השנים בעולם הפשע כדי לרכוש את אמונם של סוחרי סמים בעיר וברחבי הארץ. במהלך הפעלתו ביצע, בהנחיית מחלק הסוכנים של היחידה המרכזית במחוז ירושלים, עשרות עסקאות מבוקרות שבהן רכש כמויות מסחריות של סמים, בהם קוקאין ואקסטזי, בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים.

העסקאות בוצעו בליווי פרקליטות מחוז ירושלים, והראיות שנאספו במהלכן שימשו לביסוס החשדות נגד המעורבים.

28 חשודים נעצרו בפשיטות ברחבי הארץ

לפנות בוקר, עם סיום הפעלתו של הסוכן וחשיפתו, פשטו כוחות משטרה על בתיהם של חשודים ברחבי הארץ. במבצע השתתפו שוטרי מחוז ירושלים וכוחות ממחוזות נוספים, לצד לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידת הכלבנים.

במהלך הפשיטות נעצרו 28 חשודים לחקירה ונתפסו יותר מ-100 אלף שקלים, סמים מסוכנים ו-12 כלי רכב שעל פי החשד שימשו את החשודים לשינוע הסמים ולביצוע העסקאות. במשטרה מתכוונים לבקש את חילוט כלי הרכב בהמשך ההליך המשפטי.

מפקד מחוז ירושלים: "אף עבריין לא יודע אם העסקה הבאה תכניס אותו לכלא"

בטקס חשיפת הסוכן שנערך הבוקר אמר מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד: "נגע הסמים המסוכנים מרעיל את בני הנוער שלנו, הורס משפחות, ומהווה מחולל פשיעה מרכזי שמייצר אירועי אלימות חמורים וסכסוכי עבריינים ברחובות".

לדבריו, המבצע השיג את שתי המטרות שהציבה המשטרה: פגיעה בגורמים המרכזיים האחראים לאספקת סמים לירושלים וערעור האמון בין העבריינים הפועלים בתחום. "אף עבריין מהתחום לא יודע הבוקר האם העסקה הבאה היא זו שתסיים את דרכו ותכניס אותו מאחורי הסורגים", אמר.

החשודים שנעצרו יובאו בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט. החקירה בעניינם נמשכת.