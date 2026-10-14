תאונה קטלנית בכביש 91: נהג אוטובוס נהרג, נהג משאית נפצע קשה ו-18 נוסעים נפצעו קל

נהג אוטובוס בן 61 נהרג, נהג משאית בן כ-50 נפצע באורח קשה ו-18 מנוסעי האוטובוס נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למשאית בכביש 91, בין מחניים למשמר הירדן, היום (רביעי).

שלושה צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל גולן הוזעקו לזירת התאונה ופעלו לחילוץ נהג האוטובוס, שנלכד ברכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. חובשים ופראמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה במהלך החילוץ, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום.

נהג המשאית, שסבל מחבלות קשות בגפיים התחתונות והיה מחוסר הכרה, פונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים במצב קשה. 18 מנוסעי האוטובוס, כבני 20, פונו באמבולנסים של מד"א לבית החולים זיו בצפת, כשמצבם מוגדר קל.

חובש רפואת חירום במד"א גיל עד בן חמו סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הרכבים היו עם פגיעות פח קשות מאוד בחלקם הקדמי. נהג האוטובוס היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות חילוץ מורכבות הענקנו לו טיפול רפואי ולאחר מכן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

לדבריו, "במקביל פראמדיקים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לנהג המשאית שהיה מחוסר הכרה וסבל מפציעה קשה בגפיים התחתונות, פונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי. 18 פצועים שהיו באוטובוס פונו באמבולנסים של מד"א לבית החולים כשמצבם מוגדר קל".

רב-רשף דרור בוחניק, מפקד האירוע מטעם כבאות והצלה, מסר: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד בין אוטובוס למשאית. לוחמי האש פעלו לחילוץ לכוד מהאוטובוס וצוותי מד"א קבעו את מותו במקום. במקביל, גורמי הרפואה טיפלו בנפגעים בזירה, ופצוע באורח קשה פונה במסוק".