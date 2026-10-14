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צבא וביטחון

חשד לנפל של אמצעי לחימה ישן ביער אשתאול סמוך לבית שמש, פיצוץ צפוי להישמע באזור

אזרח שאיתר חפץ חשוד ביער דיווח למשטרה | לוחמי מג"ב סגרו את האזור והרחיקו ממנו אזרחים | חבלני מחוז ירושלים בודקים את החפץ, ובמהלך הפעילות צפוי להישמע קול פיצוץ באזור

דבר
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עדכון אחרון: 14.10.2026 | 12:45
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חפץ חשוד, שעל פי החשד הוא נפל של אמצעי לחימה ישן, אותר היום (רביעי) ביער אשתאול סמוך לבית שמש, לאחר שאזרח שהבחין בו דיווח למשטרה.

לוחמי מג"ב מתחנת מטה יהודה הוזעקו למקום, סגרו את האזור והרחיקו ממנו אזרחים כדי לאפשר טיפול בטוח בחפץ. חבלני מחוז ירושלים פועלים לבדיקתו, ובמשטרה הודיעו כי במהלך הפעילות צפוי להישמע קול פיצוץ באזור.

המשטרה הדגישה כי במקרה של זיהוי חפץ חשוד או פריט הנראה כאמצעי לחימה, אין להתקרב אליו, לגעת בו או לנסות להזיזו. יש להתרחק מהמקום ולדווח מיד למוקד 100, ולהשאיר את הטיפול לגורמי המקצוע.

תגיות:
פעמון

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