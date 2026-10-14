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פוליטי מדיני

נתניהו בגלי צה"ל: "נחסל את חמאס וחיזבאללה סופית"; איזנקוט: "שמעתי אדם מבוהל שמשקר"

ראש הממשלה טען כי ישראל השלימה "90% מהעבודה" בזירות הלחימה והשווה את מחדל 7 באוקטובר למתקפה על פרל הארבור | עם תחילת הריאיון ביקש איזנקוט לעלות לעימות מולו, אך התראיין רק לאחר שנתניהו ירד משידור | "בניגוד לראשי מערכת הביטחון, נתניהו מבקש שוב את אמון האזרחים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: דוד כהן/ פלאש 90)
ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: דוד כהן/ פלאש 90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 14.10.2026 | 13:06
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ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (רביעי) בריאיון לאמיר איבגי בגלי צה"ל כי ישראל השלימה את מרבית משימותיה בזירות הלחימה, אך עדיין נותרו יעדים להשגה. "עשינו 90% מהעבודה, יש עוד עבודה להשלים. בשנתיים הקרובות נחסל את חמאס סופית, נחסל את חזבאללה סופית, נפיל את איראן", אמר.

עם תחילת הריאיון פרסם גדי איזנקוט הודעה שבה ביקש לעלות לשידור כדי להתעמת עם נתניהו בזמן אמת. "אמיר איבגי וגל"צ – תעלו אותי עכשיו לעימות מול נתניהו. אני מוכן. הוא יגמגם", כתב. ואולם, איזנקוט לא הועלה לשידור במקביל לנתניהו, והתראיין בתחנה רק 13 דקות לאחר שראש הממשלה ירד משידור.

נתניהו: "גם בפרל הארבור היה עיוורון"

במהלך הריאיון הזהיר נתניהו מפני ניסיונות תקיפה נגד ישראל בתקופה הקרובה. "האויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו בימים האלה, השלוחים של איראן רוצים לירות רקטות, לעשות פיגוע", אמר. בהתייחסו לאפשרות של מתקפה יזומה באיראן לפני הבחירות, אמר: "לדעתי זה לא נוח לנו".

בהתייחסו להתרעות שקיבל מראשי מערכת הביטחון לפני מתקפת שבעה באוקטובר 2023, טען נתניהו: "כל גופי הביטחון החריגו זירה אחת – עזה, הם אמרו – בעזה זה לא יקרה".

על הקריאות להתפטרותו בעקבות מחדל שבעה באוקטובר אמר: "היה כאן עיוורון. גם בפרל הארבור היה עיוורון, לא אמרו לרוזוולט – אתה צריך ללכת הביתה".

כשנשאל מה היה עושה אילו העירו אותו בליל שבעה באוקטובר, השיב: "הייתי מעיר את כיתות הכוננות, מעיר את חיל האוויר, מפזר את הנובה".

נתניהו התייחס גם לרצונו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להתמנות לשר הביטחון הבא. "אני מבין שהוא רוצה, אבל הוא לא קובע. תיק הביטחון צריך להישאר בליכוד", אמר.

איזנקוט: "שמעתי אדם מבוהל ולחוץ שמשקר בלי הפסקה"

לאחר סיום הריאיון עם נתניהו עלה איזנקוט לשידור בגלי צה"ל והגיב לדבריו. "אני מקווה שאויבינו לא האזינו לגל"צ עכשיו", אמר. "שמעתי אדם מבוהל ולחוץ שמשקר בלי הפסקה".

בהתייחסו לאחריות למחדל שבעה באוקטובר אמר איזנקוט: "הכשל הוא של ראשי מערכת הביטחון חד משמעית, קראתי לכל ראש ארגון צבאי שישים את המפתחות וילך הביתה – יחד עם כל חברי הקבינט. אבל בניגוד אליהם, נתניהו מבקש שוב את האמון של אזרחי ישראל".

איזנקוט סיפר כי לאחר שהושבע לממשלה, יום אחרי 11 באוקטובר, נתניהו חיבק אותו ואמר לו: "הצלתם אותנו אתמול".

איזנקוט מתח ביקורת גם על התנהלות נתניהו בנוגע להכרעת חמאס ברצועת עזה. "נתניהו לא מצליח להשלים את המשימה", אמר. לדבריו, נתניהו הבטיח לאמריקאים שאלפי תושבי עזה ייצאו להכשרה משטרתית במצרים וישובו לרצועה כשוטרים, בתנאי שלא יהיו אנשי חמאס. איזנקוט טען כי השב"כ אישר את המהלך, אך המצרים אינם מוכנים לקדמו עד שיקבלו מנתניהו הבטחה כי המתאמנים יורשו לחזור לרצועת עזה.

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