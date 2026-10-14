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משפט ופלילים

ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד נתניהו: "שלא יסתתר מאחורי חסינות"

בר הגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי מרכז בעקבות פרסום של נתניהו שבו האשים אותו ב"מחדלים ופשעים" | בכתב התביעה חושף בר לראשונה, לדבריו, התרעות חוזרות שהעביר לאורך 2023 והמלצות לסיכול שמהן התעלם ראש הממשלה | "בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט"

ראש השב״כ רונן בר וראש הממשלה בנימין נתניהו (צילומי ארכיון: ראובן קסטרו, חיים גולדברג/ פלאש90)
ראש השב״כ רונן בר וראש הממשלה בנימין נתניהו (צילומי ארכיון: ראובן קסטרו, חיים גולדברג/ פלאש90)
דבר
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עדכון אחרון: 14.10.2026 | 13:39
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ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש היום (רביעי) תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית המשפט המחוזי מרכז. בכתב התביעה חושף בר לראשונה, לדבריו, "רצף של התרעות חוזרות ונשנות לאורך 2023, והמלצות לסיכול מהן התעלם נתניהו".

התביעה הוגשה בעקבות פרסום של נתניהו ברשתות החברתיות, שבו האשים את בר ב"מחדליו ופשעיו" וטען כי ראש השב"כ לשעבר "ידע על סכנה אמיתית" לפני מתקפת שבעה באוקטובר, אך "החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה – ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם".

בר הגיש את התביעה מבלי לדעת אם נתניהו יבחר לטעון לחסינות מפניה. "אני קורא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות", מסר בר. "בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט. מעט מן האור יסלק הרבה מן החושך".

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פעמון

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