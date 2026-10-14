ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד נתניהו: "שלא יסתתר מאחורי חסינות"

ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש היום (רביעי) תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית המשפט המחוזי מרכז. בכתב התביעה חושף בר לראשונה, לדבריו, "רצף של התרעות חוזרות ונשנות לאורך 2023, והמלצות לסיכול מהן התעלם נתניהו".

התביעה הוגשה בעקבות פרסום של נתניהו ברשתות החברתיות, שבו האשים את בר ב"מחדליו ופשעיו" וטען כי ראש השב"כ לשעבר "ידע על סכנה אמיתית" לפני מתקפת שבעה באוקטובר, אך "החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה – ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם".

בר הגיש את התביעה מבלי לדעת אם נתניהו יבחר לטעון לחסינות מפניה. "אני קורא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות", מסר בר. "בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט. מעט מן האור יסלק הרבה מן החושך".