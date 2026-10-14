נקבע מותו של אחד משלושת הפצועים בשריפה במפעל אינטל בקריית גת

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נקבע מותו של אחד משלושה עובדים שנפצעו באורח קשה היום (רביעי) בשריפה שפרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת, לפי החשד בעקבות פיצוץ בלון גז, כך נמסר על ידי בית החולים סורוקה. שניים מהפצועים, בני 50 ו-30, עברו פעולות החייאה לאחר שנמצאו ללא דופק ונשימה, ופונו לבית החולים כשהם מורדמים ומונשמים, במצב קשה ולא יציב. פצוע שלישי, בן 26, פונה במצב קשה ויציב, עם כוויות בפלג גופו העליון.

לוחמי האש השיגו שליטה על מוקד השריפה וממשיכים בפעולות הכיבוי ובמניעת התפשטות האש. במקום מעורב חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי, שאינו דליק אך בעל תכונות מחמצנות. האזור בודד ברדיוס של חצי קילומטר, ושמונה צוותי כיבוי וחילוץ פועלים בזירה לצד יחידות לטיפול בחומרים מסוכנים.

ממד"א נמסר כי הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 במרחב לכיש בשעה 14:11. הפצוע כבן ה-50 סובל מכוויות בפלג גופו העליון, והפצוע כבן ה-30 סובל מכוויות מפושטות. שניהם פונו לאחר שחזר להם הדופק בעקבות פעולות החייאה.

הפרמדיקים במד"א יובל אליאס ומועד אלעמור, וחובשי רפואת החירום אביעד בנחמו ועידו נבון, סיפרו: "מדובר באירוע קשה עם שלושה פצועים שנכוו קשות במהלך עבודתם. שניים מהם, אחד כבן 50 ואחד כבן 30, היו ללא דופק ונשימה. ביצענו בהם פעולות החייאה מצילות חיים שכללו עיסויים, הנשמות ומתן שוקים ממכשיר המפעם (דפיברילטור), ולאחר שחזר הדופק המשכנו בהענקת טיפול רפואי שכלל הרדמה והנשמה. פצוע נוסף, צעיר בן 26, סבל מכוויות קשות בפלג גופו העליון. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו את שלושתם לבית החולים כשמצבם קשה".

כוחות משטרה ממחוז דרום פועלים לבידוד המתחם ולהכוונת התנועה באזור. המשטרה מבקשת מהציבור להימנע מהגעה ומהתקהלות במקום, להישמע להנחיות כוחות החירום וההצלה ולאפשר להם להמשיך בפעילותם. נסיבות האירוע נבדקות.