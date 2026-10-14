מפלגתו של סמוטריץ' מאשרת לראשונה: תומכים בהתיישבות בדרום לבנון

מפלגת הציונות הדתית הודיעה על תמיכתה בהתיישבות יהודית בדרום לבנון. במענה לשאלות שהופנו לכלל המפלגות בערוץ הטלגרם 'אבו עלי אקספרס', כתבה המפלגה בראשות בצלאל סמוטריץ' כי תוכניתה לדרום לבנון כוללת את "סיפוח כל השטח שתפסנו עד הליטאני והקו הצהוב והקמת שורת יישובים יהודיים". למרות זאת, האמירה נעדרת מאתר האינטרנט של המפלגה ומהרשתות החברתיות שלה ומופיעה רק בערוץ הטלגרם. במפלגה לא השיבו לפניית 'דבר' בנושא.

המפלגות נדרשו להשיב לארבע שאלות, על עמדותיהן ביחס לרצועת עזה, דרום לבנון, יהודה ושומרון ואיראן. המפלגות שהשיבו לשאלות עד כה הן הציונות הדתית, זהות בראשות משה פייגלין, עמך ישראל בראשות עופר וינטר, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן וביחד בראשות נפתלי בנט.

חמאס ועזה: מהגירה מרצון ועד מהלך מדיני ושמירת חופש פעולה צבאי

במענה על השאלה "כיצד יש להכריע את חמאס?" השיבו במפלגת הציונות הדתית: "הדרך היחידה להגיע להכרעה מתחילה בשליטה ביטחונית מלאה בכל שטח רצועת עזה. לאחר מכן צריך להקים רצועת יישובים יהודיים, שתבטיח את ביטחון ישראל ותושבי חבל התקומה. בהוראת השר סמוטריץ', מנהלת ההתיישבות ערוכה להקים באופן מיידי שלושה יישובים בתוחמת הצפונית, במסגרת תכנית סדורה להתיישבות יהודית בעזה, שהונחה על שולחן ראש הממשלה והקבינט".

"מכאן ניתן יהיה להוציא לפועל באופן אפקטיבי את תכנית ההגירה מרצון, כאשר המפתח לכך הוא גדיעת התקווה והחלום לשיקום רצועת עזה", ציינו במפלגה. "כל עוד העזתים חושבים שיום יבוא ועזה תשוקם ותחזור לפרוח, הם לא ירצו לצאת מהרצועה. אבל אם נספח את השטחים שתפסנו עד הקו הצהוב ונקים בהם יישובים, באופן שיותיר את עזה חרבה, קטנה וצפופה, הם יבינו שאין להם סיבה להישאר שם ויחפשו לאן ללכת".

גם במפלגת זהות, החלק השני של רשימת הציונות הדתית לכנסת, שותפים לתפיסה ומתמצתים אותה בסיסמה "כיבוש, גירוש והתיישבות": "הכרעת עזה לא תושג בפשיטות מקומיות או בהסדרים מדיניים, אלא בהבנה שעזה כולה היא חלק מארץ ישראל ושהאוכלוסייה העוינת היא חלק מחמאס", ציינו במפלגתו של פייגלין. "נפעל להגר את העזתים ונחיל ריבונות ישראלית מלאה, ללא כל נוכחות צבאית זרה או 'מועצת שלום' שהיא מדינה 'פלסטינית' בתחפושת".

גם המפלגות "עמך ישראל" של עופר וינטר ו"ישראל ביתנו" של אביגדור ליברמן השיבו, אך התמקדו בחיסול צבאי של חמאס ובהפרדת האוכלוסייה מארגון הטרור לטובת העברת אספקה אליה בלבד. לצד זאת, וינטר מדבר גם על עידוד הגירה מרצון ותמיכה במהלך באמצעות הסברה, וליברמן מדבר על הקלה בהוראות הפתיחה באש, העברת השלטון לגורם ערבי מוסכם ושימור חופש הפעולה של צה"ל.

בנט הציג גישה אחרת להכרעת חמאס, הכוללת צעדים מדיניים לצד פעולה צבאית. לדבריו, יש להכריז על קטאר כמדינת אויב, להוציא אותה ואת טורקיה ממועצת השלום לעזה ולהחליפן במדינות מתונות, כמו מצרים ואיחוד האמירויות. בנט טען כי המחסור בלוחמים מונע כיום את הכרעת חמאס, וכי גיוס המשתמטים יאפשר לפרק את הארגון בפעולה צבאית שאת פרטיה לא ניתן לחשוף מטעמי ביטחון מידע.

לבנון: מאזור חיץ ביטחוני ועד להקמת יישובים

כאמור, מפלגתו של סמוטריץ' היתה היחידה שכתבה במפורש שהיא תומכת בהתיישבות בדרום לבנון. "לאחר ההישגים המבצעיים האדירים שהשגנו בגזרה הצפונית, אנחנו צריכים לעבור אל הרגל המדינית המסיימת שהיא סיפוח כל השטח שתפסנו עד הליטאני והקו הצהוב והקמת שורת יישובים יהודיים. איפה שתהיה התיישבות, יהיה ביטחון".

במפלגת זהות כתבו כי יש לפגוע בלבנון על כל פגיעה באזרחים ובחיילים ישראלים, ולספח שטחים ממנה. "כדי לנצח בחזית הצפון יש לגבות מחיר מלבנון, שאינה פועלת נגד ירי לעבר אזרחינו וחיילינו. מדינת לבנון כולה, בכיריה ותשתיותיה יישאו בתוצאות על כל עוינות, מהצבת 'אוהלים' משפילים בשטחנו ועד שיגור כטב"מים וטילים אל עבר אזרחי ישראל וכוחות הביטחון. כל שטח שייכבש יסופח לאלתר ולא יוחזר בשום תנאי".

מפלגת 'עמך ישראל' של עופר וינטר השיבה גם היא שישראל צריכה לתפוס שטחים בדרום לבנון, אך מגדירה זאת כ"יצירת רצועת חיץ סטרילי מאוכלוסייה בדרום לבנון עד לקו הליטאני", וכן ציינה כי "מי שפתח במלחמה נגד ישראל ישלם מחיר טריטוריאלי לאחר שהפסיד בה".

בנט, לעומת זאת, הדגיש את הצורך בפגיעה באיראן, שאותה הגדיר כ"ראש התמנון", ולא רק בזרועותיו. לדבריו, יש להגביר את הלחץ המדיני על חיזבאללה תוך שמירה על חופש הפעולה הביטחוני של ישראל. הוא הציע להקים מחדש את יחידת "צלצל" ללוחמה כלכלית בטרור, במטרה לפגוע במקורות המימון של חיזבאללה, לצד חיזוק צבא לבנון וממשלת לבנון ותקיפות צבאיות נגד הארגון.

דברים ברוח דומה לזו של וינטר אמר היום (רביעי) שר הביטחון ישראל כ"ץ (הליכוד) בהצהרה שנשא מתוך שטח לבנון. "כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו: אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון", אמר שר הביטחון. "אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון במרחבי נבטיה והליטאני שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון".

יהודה ושומרון: ביטול הסכמי אוסלו וחלופות שונות לרשות הפלסטינית

הציונות הדתית, זהות, עמך ישראל וישראל ביתנו קוראות לביטול הסכמי אוסלו, לפירוק הרשות הפלסטינית ולעידוד ההתיישבות והבנייה בשטח E-1, לצד החלת ריבונות בשטחי יהודה ושומרון. ביתר הסוגיות, חלק מהמפלגות מבקשות לקדם פתרונות מדיניים הכוללים שיתופי פעולה, וחלק תומכות במהלכים חד-צדדיים.

ישראל ביתנו קוראת לשיתוף פעולה ישראלי-ירדני בשטחי A ו-B, שבו משטרת ירדן תהיה אחראית לניהול חיי היום-יום של הפלסטינים, וישראל תשמור על חופש פעולה ביטחוני. בנוגע להתיישבות, ליברמן מעוניין להחיל ריבונות על שטחי C, ומבקש לחזק את ההתיישבות הקיימת תוך התחשבות בעומס הביטחוני המוטל על חיילי צה"ל, ולבנות בתיאום עם גורמי הביטחון ובהתאם לחוק.

במפלגת עמך ישראל מעוניינים לקדם תוכנית מעשית להגירה מרצון גם משטחי יהודה ושומרון, ולקדם הנהגות מוניציפליות במקום הרשות הפלסטינית. זאת לצד פירוז הנשק הלא חוקי ביהודה ושומרון וטיפול בהסתה במסגדים ובבתי הספר. בנושא ההתיישבות, וינטר קורא להחיל ריבונות בכל שטחי יהודה ושומרון ולהכיר בפועל ביישובים שאושרו בממשלה הנוכחית.

במפלגתו של סמוטריץ' בעיקר הדגישו את החיזוק שהעניקו להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, וציינו כי יש להחיל ריבונות ישראלית מלאה על כל שטחי יהודה ושומרון "באופן שמחבל הלכה למעשה את רעיון המדינה הפלסטינית". שותפיהם במפלגת זהות ציינו כי אינם מכירים במונח "עם פלסטיני", ולצד עידוד ההתיישבות בכל חלקי יהודה ושומרון, יפעלו לסגירת המינהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, שלדבריהם "מנציחים את הסכסוך".

יו"ר ביחד נפתלי בנט הביע אף הוא תמיכה בבנייה בשטח E-1, שלדבריו יוצרת רצף טריטוריאלי חשוב. הוא הדגיש כי הוא מתנגד להקמת מדינה פלסטינית ולהעברת שטחים לידי הפלסטינים, והצהיר כי "לא יימסר ס"מ אדמה".