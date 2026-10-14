הרמטכ"ל: "אלימות כלפי חפים מפשע לא משקפת את הרוח הישראלית והיהודית - יש למגר אותה"

"פגיעה ואלימות כלפי חפים מפשע אינן משקפות את הרוח הישראלית והרוח היהודית – יש להוקיע אותן ולמגר אותן בכל הכלים הקיימים למדינת ישראל", אמר היום (רביעי) הרמטכ"ל אייל זמיר במהלך הערכת מצב בפיקוד המרכז. "אנחנו נמצאים בתקופת המסיק. צה"ל ימשיך לפעול על מנת לאפשר את קיום המסיק, תוך שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחונן של כלל האוכלוסיות במרחב".

בהערכת המצב השתתפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת איו"ש, תא"ל קובי הלר, מפקד אוגדה 98, תא"ל מני ליברטי, מפקד אוגדה 96, תא"ל אורן שמחה, ומפקדי החטיבות והגדודים בפיקוד המרכז, מפקדים בשב"כ ומג"ב יהודה ושומרון, התייחס הרמטכ"ל גם להתגברות האיומים בזירות השונות.

במהלך הביקור קיימו המפקדים תצפית במרחב חטיבת יהודה, סקרו את האתגרים המבצעיים בגזרה ואת משימות האוגדות הפועלות ביהודה ושומרון. כמו כן, הרמטכ"ל אישר תוכניות להמשך הפעילות המבצעית בגזרה והדגיש את חשיבות סיכול הטרור ושימור היציבות בגזרת יהודה ושומרון.

"לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה", אמר הרמטכ"ל זמיר. "על מנת לאפשר שליטה מבצעית טובה יותר בשטח, תגברנו את הסד"כ בכלל הגזרות, ובכלל כך הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה".

עוד הוסיף זמיר: "תגברנו את הכוחות והעלינו את רמת המוכנות, ואנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. בתקופה רגישה זו, עלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה, לשמר חופש פעולה ולסכל איומים במהירות. אנחנו רודפים ונלחמים בטרור בכל מקום. צה"ל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל".

הוא אף התייחס למבצע להשבת החטופים החיים האחרונים מעזה ולקליטתם במדינת ישראל, שנערך במסגרת הסכם החזרת החטופים לפני שנה: "בימים אלה אנחנו מציינים שנה למבצע ‘שבים לגבולם’. לאורך המלחמה, המשימה להשבת החטופים, החיים והחללים כאחד, הייתה המצפן שהוביל אותנו. אוגדה 98 לקחה חלק משמעותי במבצעי השבת החטופים ופעלה בנחישות ובמסירות עד לחזרת החטוף האחרון".