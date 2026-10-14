נקבע מותו של ילד בן כ-10 נפצע אנוש מפיצוץ פח בביתר עילית

נקבע מותו של ילד בן כ-10 שנפצע אנוש היום (רביעי) מפיצוץ שאירע בפח מחזורית ברחוב הרבי מנדבורנא בביתר עילית, כך נמסר על ידי זק"א. המשטרה מסרה כי מפרטים ראשוניים עולה, כי פח אשפה (מחזורית) עלה באש מסיבה שטרם ברורה, וכתוצאה עף מתוכו עצם שאינו ידוע ופגע בגופו של הילד, ששהה בסמוך.

מכבאות והצלה לישראל נמסר: "לוחמי האש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה הוזנקו לשריפת פח מחזורית ברחוב נדבורנא בעיר. תוך כדי השריפה, נגרם פיצוץ ממקור שאינו ידוע, ועצם מהפח עף ופגע בגופו של ילד כבן- 10 אשר מפונה בשעה זו במצב אנוש לבית החולים.

"לוחמי האש פעלו לבידוד השריפה בטרם תתפשט, וביצעו כיבוי סופי.חוקר שריפות של מחוז יו"ש נמצא בדרכו למקום האירוע ויחל בחקירה בשיתוף פעולה עם חוקרי תחנת עציון של מרחב יהודה וחוקרי הזיהוי הפלילי ממחוז ש״י".

רב רשף ליחי בן לולו מפקד המשמרת: "מדובר באירוע קשה מאוד, בו ילד נפצע כתוצאה משריפת פח. עם הגעתנו למקום ראינו את הילד כאשר הוא פצוע, צוותי הרפואה מתחילים לטפל בו. אנו ביצענו כיבוי, וסריקות נוספות בזירה על מנת לשלול מפגעים נוספים".

ממד"א נמסר כי חובשים ופראמדיקים של העניקו לילד טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם, במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית וכוויות קשות בגופו, תוך כדי פעולות החייאה.

פראמדיק מד"א ינון בר נחמן סיפר: " כשהגענו למקום הבחנו בילד בן 10 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלות וכוויות קשות בגופו, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש ואנו ממשיכים בפעולות ההחייאה".

משה פורדשם, נהג האמבולנס של איחוד הצלה מסר: "תוך כדי נסיעה באמבולנס של איחוד הצלה שמעתי קול פיצוץ עז, ירדתי מהאמבולנס והבחנתי בילד כבן 10 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, ביצעתי בו פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו מוגדר אנוש".