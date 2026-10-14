בג"ץ אישר: 100 מיליון ש"ח יועברו למוסדות חינוך חרדיים שהתחייבו ללימודי ליבה

תוספת תקציבית של כ-100 מיליון שקלים יועברו למוסדות חינוך חרדיים שיעמדו במתווה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהראב מיארה, כך קבע בג"ץ אתמול (שלישי) בדיון בעתירה שהוגשה נגד העברת התקציבים. המתווה של בהראב מיארה, שנקבע במאי האחרון, כולל התחייבות של מוסדות החינוך ללימודי ליבה מלאים.

יחד עם העברת התקציב הוטל על משרד החינוך איסור להקמת בתי ספר חדשים ברשתות החינוך החרדיות-מפלגתיות ונאסר על הרשתות עצמן להעסיק מורים חדשים.

החלטת בג"ץ מבטלת את צו הביניים שניתן על ידו באוגוסט האחרון על הקפאת העברת התקציב. 100 מיליון השקלים הם חלק מתקציב של כ-1.1 מיליארד שקלים של כספים קואליציוניים המיועדים לרשתות החינוך החרדיות, ורובו הועבר טרם צו ההקפאה ללא דרישה להשבת הכספים.

עתירה זו, היא אחת משלוש עתירות של חדו"ש, עמותה המקדמת מדיניות של הפרדת דת מהמדינה, בתחומים כמו: צה"ל, דיור, חינוך, נישואים וגירושים, היחס לשבת ועוד. העתירות עוסקות, בין היתר, בתקציב רשתות החינוך החרדיות: עתירה אחת עוסקת בתקציב של 'אופק חדש' והשנייה בתקציב גפ"ן.

'אופק חדש' הוא הסכם השכר של עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים וגני ילדים בישראל, ואחת ההחלטות של הממשלה הנוכחית שלא מומשה עוד, היא הכנסת עובדי ההוראה החרדיים במוסדות אלו ל'אופק חדש', החלטה שחדו"ש מתנגדת אליה. בין יתר הדרישות בעתירה היא למנוע העברת תקציבים על 'אופק חדש'.

תקציב גפ"ן הוא תקציב לבתי הספר ורשויות המקומיות המנוהל, תחת תנאים מסוימים על ידם. גם ל'אופק חדש' וגם לתקציב גפ"ן כוללות העברות תקציביות לרשתות החינוך החרדיות-מפלגתיות אותן חדו"ש מנסה למנוע.