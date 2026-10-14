ראש השב"כ דוד זיני נפגש לראשונה עם משפחתה של היימנוט קסאו

הוריה ואחותה הבכורה של היימנוט קסאו, שנעלמה לפני 962 ימים מביתה במרכז הקליטה בצפת ומאז אין רמז למה עלה בגורלה, נפגשו הערב (רביעי) עם ראש השב"כ, דוד זיני, וצוותו.

"אחרי כל כך הרבה פגישות מייאשות בהן לא קיבלנו לא אמפתיה, נכונות או אינפורמציה אני מבקש להודות לראש שירות הביטחון הכללי ולכל מי שסייע לקיום הפגישה הזו", אמר טספיה קסאו, אביה של היימנוט. "אנו נמשיך בסיוע הצוות שנמצא לצידנו לנסות לקבל את אישור היועמ"שית להעברת התיק לאחריות השב"כ כדי שהיימנוט תחזור הביתה. אני בטוח שאחרי המפגש היום היימנוט היא גם הבת של מר דוד זיני".

האב טספיה, האם בנצ'י, בתם הבכורה ירוס כשהם מלווים באסטרטג דורון הדר, עורך הדין דרור מתיתיהו והפעיל שתרגם את המפגש טספאיה בישאו, נפגשו במשך שעה ארוכה בלשכתו של זיני. במטה למען היימנוט מספרים כי במהלך המפגש בני המשפחה ובאי דברם חלקו עם נציגי השב"כ את השתלשלות הארועים, רשמים, תחושות וציפיותיהם, וכי ראש השב"כ גילה אמפתיה לסבלה של המשפחה, הביע התעניינות והיה פתוח ונכון להרחבת המעורבות כמובן בכפוף ובאישור היועמ"שית.

המפגש נערך לאחר תקופה ארוכה בה דורשת המשפחה את התערבות השב"כ בחקירת היעלמותה של בתם, ולאחר פניות רבות ופניות אישיות ורשמיות של חברי כנסת.