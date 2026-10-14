24 מגרשי קט-רגל וכדורשת, ומשחק חדש: הנהגת ההסתדרות סיירה במתקני הספורטיאדה

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד והנהגת ההסתדרות סיירו היום (רביעי) במתחמי הספורט של הספורטיאדה שנפתחה אתמול באילת.

המגרשים, הזירות ואתרי התחרויות פרושים בכל רחבי העיר אילת. עם זאת, השנה רוכזו 12 זירות הקט-רגל במקום אחד כדי לאפשר לשחקנים להיפגש יותר. במשחקי הקט-רגל והכדורסל ישנן קבוצות כלליות וכן קבוצות 'ותיקים' מגיל 35 ומעלה. במתחם הכדורשת 12 מגרשים, עליהן משחקות כ-2,000 נשים בכ-149 קבוצות.

בין ענפי הספורט השונים בהם נערכות תחרויות בספורטיאדה הקרובה שורה של ענפים קבוצתיים ואישיים בהם קט-רגל, כדורשת, כדורעף, כדורסל, כדורגל, ברידג', שש בש (קבוצתי), טניס, טניס שולחן, ריצה, שחייה, אופני שטח, שיט, קליעה ושח-מט.

השנה נפתח ענף ספורט חדש, פאדל, המשלב אלמנטים של טניס ושל סקווש. שלומי, מאמן פאדל, סיפר במגרש: "גם אנשים שלא שיחקו בחיים ספורט עפים על המשחק. זה ספורט מאד חברתי שהתפתח בכל הארץ. בשנה שעברה זה היה ענף אורח ותוך זמן קצר 600 נרשמו איש לתחרות. השנה נרשמו כבר 800. זה משחק שמתאים גם לילדים וגם למבוגרים עד גיל 90".

הספורטיאדה, הנערכת על ידי מרכז הפועל וההסתדרות מזה למעלה מ-40 שנה, היא אירוע הספורט העממי לעובדים הגדול בישראל. במסגרתה נפגשים ספורטאים וקבוצות ספורט מעשרות מקומות עבודה, עם אלפי משחקים, תחרויות ואירועי שיא. מטרת הספורטיאדה לחזק את הגאווה הארגונית במקומות העבודה לצד גיבוש עובדים וחיבור בין מקומות עבודה שונים, קידום אורח חיים פעיל ובריא ופעילות רווחה לעובדים ועובדות. בתחרויות הספורטיאדה לוקחים חלק מעל 10,000 ספורטאים וספורטאיות מכ-250 ארגונים, המתחרים בכ-4,500 תחרויות ומקצים.