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בחירות 2026

איזנקוט: אם לא נגיע ל-60 ח"כים, נשביע ממשלת מיעוט

בראיון לכאן 11 אמר יו"ר מפלגת ישר כי "אלך להשבעת ממשלה גם עם 58, 59 חברי כנסת, נרכיב את הממשלה הזו וננסה להרחיב אותה מיד עם קולות ציוניים ממלכתיים" | הוא הדגיש כי לא ישתף בממשלה מפלגות ערביות וחרדיות

גדי איזנקוט, ראש מפלגת ישר! (צילום: אבשלום ששוני/Flash90)
גדי איזנקוט, ראש מפלגת ישר! (צילום: אבשלום ששוני/Flash90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 14.10.2026 | 21:57
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יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט אמר הערב (רביעי) בראיון לכאן חדשות כי אם הגוש שמתנגד לנתניהו לא יגיע ל-60 מנדטים לאחר הבחירות, הוא יקדם השבעת ממשלת מיעוט: "אם לא נגיע ל-60, אני בצוק העיתים אלך להשבעת ממשלה, גם עם 58, 59, נרכיב את הממשלה הזו וננסה להרחיב אותה מיד עם קולות ציוניים ממלכתיים".

איזנקוט הדגיש כי לא יבקש את תמיכת המפלגות הערביות. לדבריו, אף מפלגה ערבית, "ולצערי הרב גם לא חרדית", לא מקבלת את ארבעת העקרונות שהציב: השמדת חמאס, גיוס לצה"ל, מגילת העצמאות, וישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית.

איזנקוט העריך כי הגוש שלו יגיע ל-61 עד 63 מנדטים. עם זאת הוא אמר כי בכל מקרה לא יאפשר לנתניהו ללכת לבחירות נוספות כשהוא עומד בראש ממשלת מעבר. לדבריו, "זה מה שהוא (נתניהו) מנסה לעשות. ניצחון באמצעות אי-הפסד".

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פעמון

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