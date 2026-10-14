איזנקוט: אם לא נגיע ל-60 ח"כים, נשביע ממשלת מיעוט

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט אמר הערב (רביעי) בראיון לכאן חדשות כי אם הגוש שמתנגד לנתניהו לא יגיע ל-60 מנדטים לאחר הבחירות, הוא יקדם השבעת ממשלת מיעוט: "אם לא נגיע ל-60, אני בצוק העיתים אלך להשבעת ממשלה, גם עם 58, 59, נרכיב את הממשלה הזו וננסה להרחיב אותה מיד עם קולות ציוניים ממלכתיים".

איזנקוט הדגיש כי לא יבקש את תמיכת המפלגות הערביות. לדבריו, אף מפלגה ערבית, "ולצערי הרב גם לא חרדית", לא מקבלת את ארבעת העקרונות שהציב: השמדת חמאס, גיוס לצה"ל, מגילת העצמאות, וישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית.

איזנקוט העריך כי הגוש שלו יגיע ל-61 עד 63 מנדטים. עם זאת הוא אמר כי בכל מקרה לא יאפשר לנתניהו ללכת לבחירות נוספות כשהוא עומד בראש ממשלת מעבר. לדבריו, "זה מה שהוא (נתניהו) מנסה לעשות. ניצחון באמצעות אי-הפסד".