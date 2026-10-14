סוכלה הברחת ענק של כ-300 שתילים מתאילנד דרך נתב"ג

נוסע שחזר עם חמש מזוודות מתאילנד לישראל בסוף השבוע עורר את חשדם של בודקי המכס בנתב"ג. בבדיקת המזוודות התגלו כ-300 שתילים של בננה ושרך קרן אייל.

הנוסע, רופא תושב מרכז הארץ, טען שאיסוף צמחי נוי מיוחדים הוא תחביב אישי שלו והשתילים נועדו לגינתו הפרטית שהפכה עם השנים ל"ג'ונגל". הוא נחקר על ידי חוקרי מכס נתב"ג ונפתחו נגדו הליכים משפטיים. השתילים שנתפסו הוחרמו על ידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות וביטחון המזון,

שלומית ציוני, מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד, מזהירה כי גם צמח קטן במזוודה, פרי או ירק בודד ללא רישיון עלולים לגרום לנזק עצום לחקלאות ולטבע בישראל, ומהווה עבירה על חוק הגנת הצומח. "גם צמחים שנראים בריאים עלולים לשאת מזיקים ומחלות שאינם קיימים בארץ, לגרום לנזק בלתי הפיך ואף לסכן ענפי חקלאות שלמים", אומרת ציוני, "אני קוראת לציבור לגלות אחריות ולא להכניס צמחים ותוצרת צמחית לישראל ללא האישורים הנדרשים".

עוד מציינים במשרד שבמקרה של צמחי בננה, מדובר בסכנה חמורה למטעי הבננות בישראל, הרגישים מאוד למחלות. במקרה של הכנסת צמחים הנגועים במחלות פטרייתיות ווירוסים, הדבר עלול להביא להשמדת ענף הבננות הישראלי. במקרה של הכנסת בננות מתאילנד, הסיכון משמעותי במיוחד: בתאילנד קיימים מזיקים ומחוללי מחלות שאינם מצויים בישראל, וחדירתם לארץ עלולה לפגוע קשות בענף הבננות המקומי, עד כדי סיכון להמשך קיומו.

מגדלי הבננות בישראל מזהירים מפני חדירה של מחלת פנמה, פטריית קרקע קטלנית ואלימה במיוחד שמשמידה מטעי בננות שלמים ברחבי העולם. הפטרייה מסוגלת לשרוד באדמה עשרות שנים, ואין לה מרפא. סכנה נוספת היא חדירה של וירוס הטופיר, נגיף הגורם לעצירת צמיחת הבננה ולעיוות העלים, שמוביל לחוסר יכולת להניב פרי ולהרס המטעים.

הכנסת צמחים ללא רישוי מעלה גם את הסיכון לחדירת מזיקים חדשים, בהם כנימות וחרקים סמויים שאינם קיימים בישראל. חדירת מזיק או מחלה חדשה מאלצת את החקלאים להשקיע משאבים ולהשתמש בכמויות גדולות של חומרי הדברה כימיים כדי לנסות להציל את היבול. טיפולים אלה פוגעים באיכות הפרי, גורמים לנזק סביבתי חמור לקרקע ולמי התהום, ומגבירים את חשיפת הציבור לרעלים.

לפי חוק הגנת הצומח, כל פרי, ירק או שתיל המוכנסים ללא בדיקה של השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנמלי התעופה או מעברי הגבול יוחרמו ויושמדו מיידית. המבריח צפוי לעיכוב, חקירה, קנסות כספיים כבדים ואף הגשת כתב אישום פלילי.