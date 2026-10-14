משרד התחבורה ל'דבר': השבת המטוס שהמריא עם טייס אינדונזי - בהוראתנו

משרד התחבורה הוא שהוציא את ההוראה לסובב את מטוס 'אתיופיאן ארליינס' ועליו הטייס האינדונזי בשני בלילה, כך עדכנו מהמשרד הערב (רביעי), בתגובה לשאלת 'דבר'. מדובר בהסבר ראשוני למנגנון שבאמצעותו התקבלה ההחלטה החריגה לסובב מטוס, על כלל נוסעיו, בעודו באוויר, בשל חריגה מהוראות הבטיחות.

עוד הסבירו, כי ההחלטה התקבלה באגף הביטחון של המשרד, לאחר שעשו שימוש בנתוני מאגר המלא"ן (מרכז לאומי לאבטחת נוסעים). הבדיקה, שנערכה לאחר סגירת דלתות המטוס, גילתה כי הטייס משתייך למדינה שנמצאת ברשימת המדינות האסורות בטיסה לישראל, לצד מדינות כמו איראן ועומאן.

מדובר בהתפתחות חדשה, שמגיעה על רקע ניסיון הפיגוע בטיסת פלאיי דובאי. בשבוע שעבר נערך בדיון בפרשה בוועדת המשנה למודיעין של הכנסת, ובו נחשף כי מאות אנשי צוות אוויר מרשימת המדינות האסורות בטיסה לישראל, ביניהם טייסים רבים, הגיעו לישראל רק מתחילת השנה. פירוש הדבר שטייסים ממדינות אלו הטיסו מטוסים רבים לארץ, ונרשמו במערכת המלא"ן, אך לא קיבלו מעולם הוראה שלא לטוס לישראל או לחזור בדרכם.

אגף הביטחון במשרד התחבורה אחראי לאבטחת הטיסות הנכנסות

המידע שהגיע ל'דבר' מראה כי מדובר בפעולה ישירה של האגף לביטחון במשרד התחבורה – גוף שעמד במוקד הוויכוח על האחריות למחדל פליי דובאי. בעוד ששרת התחבורה מירי רגב טענה בראיון לתקשורת כי אבטחת הטיסות נמצאת באחריות המוסד והשב"כ, הצביעו מבקרי המשרד על כך שבתיאור תפקידיו של האגף לביטחון באתר המשרד, נכתב במפורש שהוא אחראי לאבטחת הטיסות הנכנסות.

בהמשך נחשף גם מסמך מפורט מיום המחדל, שבו מצהיר ראש האגף, אברי כהן, כי האגף הוא האחראי לאבטחתן של הטיסות. נגד כהן עצמו נפתחה חקירה במשטרה, בטענה כי שימש בתפקיד נוסף כקב"ט בחברת טיסה במקביל לתפקידו במשרד, כשהחשד הוא כי לא זכה לאישור לכך.

המאגר של פרטי הטייסים לא היה בשימוש

על פי המשרד, הנתונים שהובילו להחלטה הגיעו כאמור ממאגר המלא"ן של רשות המיסים, שהוקם על מנת לספק את פרטי הזהות של צוותי האוויר של חברות הטיסה. מאגר זה הוקם על פי חוק מיוחד לפני שלוש שנים, ונועד לשמש את משרד התחבורה, השב"כ והמוסד. אלא שבשבוע שעבר חשפה רשות המיסים כי רק לאחר האסון ביקשו במשרד התחבורה להתחבר למאגר, שלוש שנים לאחר הקמתו.

בתגובה לביקורת רשות המיסים הסבירו במשרד את מעשיהם בכך שהמאגר, שאמור על פי החוק להכיל את נתוני צוותי האוויר גם 48 שעות לפני הטיסה, אינו עומד בכך, אלא מציג את נתוני צוותי האוויר רק מרגע סגירת דלתות המטוס.

לקיחת אחריות או הוכחת המחדל

המקרה של החזרת המטוס של חברת 'אתיופיאן ארליינס' מציג למעשה אופן התנהלות חדש, שבו אגף הבטחון של משרד התחבורה פועל באופן אקטיבי כדי למנוע את כניסתם של טייסים ממדינות אסורות. ייתכן כי מדובר על צעד של לקיחת אחריות, חלקית לפחות, של האגף על תחום האבטחה.

אלא שהמקרה גם מציף כמה שאלות: מחד, הוא מראה כי, כפי שטענו במשרד, המאגר לא מתעדכן בזמן רלוונטי המאפשר לגלות אם טייס המטוס עלול להוות סכנה לפני שהמריא. מאידך, הוא מראה שבמאגר יש תועלת, שכן הם עצמם קיבלו את ההחלטה לסובב את המטוס, על אף שכבר היה בדרכו לנתב"ג. מכך עולה שהמידע שעלה מהמאגר היה חשוב מספיק כדי להשתמש בו גם אחרי שהמטוס יצא לדרכו.

עובדה זו מחדדת גם את הבעייתיות בהחלטת האגף לא לחבר את האגף למאגר לפני מחדל 'פליי דובאי', כשגם המידע החלקי שבו עשוי למנוע אסון. לצד זאת, יש לברר מדוע המאגר אינו מכיל את המידע גם 48 שעות לפני הטיסה, וכיצד יש לפעול כדי לעדכן אותו באופן שיוכל למנוע את האסון הבא.