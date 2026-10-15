מזג האוויר: ירידה בטמפרטורות; גשם מקומי בצפון ובמישור החוף

היום (חמישי) תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. בעקבות הרוחות הים התיכון יהיה גלי וגובה הגלים ינוע בין 60 ל-260 ס"מ.

הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן ולפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

מחר גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, וייתכנו סופות רעמים יחידות. יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.

בשבת עדיין צפויים גשמים מקומיים שייחלשו בהדרגה במהלך היום, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

בראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. אחרי הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים קלים לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16-22, תל אביב 21-27, חיפה 20-26, צפת 16-22, קצרין 18-26, טבריה 20-28, נצרת 20-26, עפולה 19-28, בית שאן 22-30, לוד 20-27, אשדוד 21-27, עין גדי 26-30, באר שבע 20-27, מצפה רמון 18-25, אילת 24-33.